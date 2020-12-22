Now TV新介面登場　車銀優周冬雨免費試睇！

今年「在家娛樂」已經成為生活一部分，Now TV緊貼客戶需要，帶大家眼睛去旅行，今日於網上舉行「Now TV Home Screen全新介面發布會x新季度節目巡禮」中，宣布推出全新介面，並有大量精彩節目準備就緒，包括全新的紀實自選服務Now True、年度賣座猛片、歐亞熱播劇集、人氣綜藝、小朋友熱愛的動畫卡通和STEM親子學習等，觀眾就算足不出戶，都可度過一個愉快的Now TV-cation﹗另外，獲邀出席記者會的電訊盈科媒體收費電視業務總裁蔡煒健及著名導演彭秀慧，更同大家分享他們的Now TV體驗。

Now TV推出的「個人化專屬介面」，提升用戶體驗，於今個聖誕新年假期特設免費試睇區，一撳「Home」掣即時收睇，當中有討論度極高、緊貼韓國24小時上架，由男神車銀優主演、改編自韓國超人氣同名網絡漫畫電視劇《女神降臨》，從選角開始就獲大眾高度關注，演員陣容顏值超高，100%神還原漫畫！另外，還有由香港電影金像獎最佳導演曾國祥執導、金像獎影后兼內地女星周冬雨所主演的電影《少年的你》，該電影更即將代表香港角逐第93屆奧斯卡最佳國際影片大獎。

自認是長期客戶的彭秀慧，表示主要睇電影為主︰「最鍾意喺屋企電視睇，畫面大啲、舒服啲又開心啲，因為太多戲未必可以趕得切入戲院睇，鍾意入面有齊新、舊電影，可以用嚟消閒、參考，電影庫入面愈多電影愈開心！」對於Now TV推出新介面，她不禁大讚方便又易用，亦覺得Now TV-cation十分有趣︰「新個人化專屬Homepage，可以畀我能更輕而易舉咁搵到我曾經收睇過嘅節目，亦會按照我嘅觀看喜好推介節目畀我，就可以喺最短嘅時間之內欣賞到鍾意嘅節目。」

在新介面中羅列眾多節目當中，她對全新的紀實自選服務Now True最感興趣︰「我好鍾意睇關於人物嘅紀實片，因為知道要拍係好難，最近有朋友為咗拍一部有關許鞍華導演嘅紀實電影，就用咗幾年時間去追訪佢，係一個好浩瀚嘅工程，中間要做好多訪問、跟蹤佢日常生活，從而了解佢個人，過程係好艱辛，需要好多耐性同時間，如果要我拍，我都想像唔到係點樣。」問到有哪部紀實節目推介？她即點名《連儂與洋子：同一片天空》︰「係John Lennon同佢太太嘅節目，講佢哋製作《Imagine》嗰隻專輯時期嘅合作，因為識得嗰個人物，就會梗加想去知我哋唔知嘅嘢。」聖誕佳節將至，她透露已安排好一系列在家抗疫節目︰「計劃煲劇同睇電影，決定重睇多次《天能》，今次會由尾睇返轉頭，睇吓會唔會睇到另一個劇情。」