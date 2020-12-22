邊場姦戲最虐心？陳凱琳靠「姦計」上位

近年無綫劇為搶收視不時都會大灑鹽花，當中仲有唔少好激嘅強姦戲份添！通常強姦戲都會引起觀眾同情心，為被姦嘅女角抱不平，咁樣觀眾就梗係睇得分外投入啦！

陳凱琳

前港姐冠軍陳凱琳雖然不時被批演技生硬，不過就成功憑「姦計」而人氣急升，其中佢喺《名門暗戰》中，不幸遭到譚偉權下藥迷姦，佢演繹出被姦時嗰種掙扎爆喊情緒，令觀眾留下印象。加上佢喺《張保仔》同《巨輪II》都有被姦戲，因而被網民封為「一代姦角」。

劉穎鏇

港姐出身的劉穎鏇平時都係做打女，或者乖乖女角色，最近喺《踩過界II》就嚟個大突破，演新進女星嘅佢，因誤信黃子雄，被對方落藥迷姦，之後仲畀阮政峰二度性侵，簡直係挑戰電視尺度呀！而佢演被性侵女星嘅神情亦相當到位，睇起嚟楚楚可憐，令觀眾都感到難過。

林穎彤

藝人林穎彤喺《城寨英雄》入面身世非常可憐，多次畀人意圖捉去「開苞」，最後仲畀人輪姦至死，真係慘到爆，當中有場佢畀困喺鐵籠中，準備畀人強姦嘅戲份，睇到觀眾咬牙切齒呀！

佘詩曼

視后佘詩曼演技無容置疑，不過唔講你都可能唔記得，佢原來都拍過被姦戲份，佢《賭城群英會》入面喺失明嘅男友馬國明面前，被吳家樂強姦，鏡頭中睇到佢被壓喺牆上有所動作，表情相當痛苦，而馬國明就懵然不知，認真淒慘！