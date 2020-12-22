與111名創作人聯署　瓊瑤斥于正郭敬明「文賊」

瓊瑤與111名著名創作人聯署，斥于正（右小圖）、郭敬明（中小圖）是「文賊」。

台灣小說家、編劇、影視製作人瓊瑤與《後宮甄嬛傳》編劇王小平、《楚漢傳奇》編劇汪海林、《老炮兒》編劇董潤年等共111位著名作家、編劇、導演及製作人於社交網聯名指導演郭敬明、製作人于正屢次以導師、嘉寶身份出席各大節目，進行話題炒作，引起各界反感，呼籲立即停止這些低劣的宣傳手法。

瓊瑤於2015年曾入禀控告于正作品《宮鎖連城》，抄襲自己著作《梅花烙》，經審決後，于正被要求向對方公開道歉，並跟另外4名被告賠償瓊瑤500萬元人民幣（約591萬港元），但于正拖了3年都沒有道歉，於2018年法院對此案進行強制執行。

而作家出身的郭敬明於2006年被法院裁定，他的著作《夢裏花落知多少》抄襲莊羽的作品《圈裏圈外》，最後郭敬明賠償20萬元人民幣（約23.6萬港元），但都是拒絕道歉。

瓊瑤今次聯署直斥這樣的「文賊」在網路平台、電視台被捧為導師，讓他們販賣「成功學」，於社會造成惡劣影響，對青少年樹立了非常壞的榜樣。」呼籲各媒體、平台糾正錯誤。