棄嬰變女一　毛曉彤遭渣男老竇索半億拉入地獄

內地寫實劇《三十而已》以女性題材的入晒屋，劇情迂迴，扣人心弦，女主角不停遇上渣男，大讚女主角演活角色，真係睇到牙血都出晒嚟！

原來該劇女主角之一的毛曉彤有個悲慘的童年，一出世就遇上渣男老竇，現實比劇情更匪夷所思、更無良，真實情節連編劇都諗唔到。10個月大的曉彤就被老竇掟入垃圾桶，險變嬰，後得母親千辛萬苦尋回，在困境長大，鍛鍊出堅強性格，成功考入了中央戲劇學院，參演過《女神捕》、《甄嬛傳》、《天涯明月刀》、《神鵰俠侶》、《微微一笑很傾城》等大製作，直至《三十而已》終成為人氣花旦。

當她踏上青路後故事還未完結，於2018年，失蹤多年的渣男老竇現身綜藝節目，控訴女兒賺取千萬片酬竟然唔養老竇，要索5,000萬元人民幣（約6,000萬港元）撫養費，還繪影繪聲說要拉女兒下地獄，瞬間鬧得沸沸揚揚，有不知情者更狂插毛曉彤唔孝順。

講番件嘅真相，在1987年，22歲的毛曉彤母親毛惠玲嫁給了比自己大13歲的李超，好快毛曉彤出世，可這正是母女二人悲慘生活的開始，毛母本以為年紀大的男人可以依賴，想不到毛父好食懶飛，酗酒吸毒搞女人，毛母懷孕期間趁元宵擺檔養家，由於太過疲勞，導致早產，曉彤出世後母親繼續擺檔養家，毛父嫌棄女兒經常哭，竟然把她掉進垃圾桶，毛媽在垃圾桶堆找回女兒，最終毛惠玲與李超離婚，毛曉彤自此改跟母姓。