女優來贈興　佳節倍溫馨

聖誕佳節，好多男女都會雙雙對對咁溫馨度過，不過對於單身人士嚟講，就更添愁悶。AV業界資深人士神仙乙就話，單身都唔及一班青頭仔慘，好彩有AV女優樂意幫手出火，為佢哋帶來興奮同刺激呀！

踩上門激戰

喺S1出品嘅《童貞必殺爆乳天使筆卸》中，青春可愛兼擁有I Cup巨乳嘅美少女夕美紫苑，透過招募活動搵到4個處男，之後阿妹就會逐個踩到上佢哋嘅屋企，同對方展開人生第一次床戰！平時紫苑調皮活潑，但係佢深知呢班處男面對女仔嘅心情一定好緊張，所以會溫柔又親切咁同佢哋傾吓閒偈，等大家熟落後慢慢教佢哋點樣幫女仔除衫，再進行各種前戲。當然苑妹唔會自恃經驗豐富乜都點班處男做，而係細心咁用對I奶同佢哋玩胸夾，最後瘋狂騎乘一番，帶畀佢哋初嘗男女合歡嘅樂趣。

聯手出擊

喺WANZ推出嘅《相部屋筆卸後宮！》入面，花蕾同松本一香兩位小惡魔系女優聯手出擊，專門揀青頭仔嚟個兩女一男激戰！班青頭仔可以同兩位美人兒接觸表面上係好幸福，但係好快就會覺得難以招架，因為兩女玩弄男仔唔使本，除咗手口並用，仲會出動震棒等道具，令對方一次又一次咁爆發，最後仲爆發出男之潮吹，兩女見到男方面上表情夾雜住痛苦與痛快，表現得更加興奮同瘋狂，聯手合力令男方雄風再起，等佢哋可以榨取更多快感！

由憐生愛

Madonna推出嘅《今晚我也許可以放棄童貞。》，講述後生仔雅治因為跌傷腳要留院就醫，喺呢段日子雖然唔可以四圍去，但卻樂在其中，原因係有水戶香奈呢位親切又有韻味嘅女護士照顧佢。兩人相處愈來愈熟落，仲開始傾心事，雅治透露自己係一個溝唔到女嘅青頭仔，香奈就表示可以陪伴佢。當雅治好番出院之後，二人就一齊去睇戲食飯，期間香奈亦表示自己因為工作太忙冇時間溝仔，所以空虛咗好耐，乾柴加上烈火自然一拍即合，於是兩人去酒店開房，進行一場溫馨浪漫嘅床戰。

簡評

有人話每逢佳節倍思「春」，咁又係嘅，喺節日好多打工仔都唔使返工，空閒時間多咗，自然想搵個伴侶陪吓啦！不過，好多男士都冇拖拍，甚至仲係青頭仔，所以日本AV界就有破除童貞系列，幫助各位青頭仔紓發一下愁思，好似今日推介畀大家嘅作品喇！3部作品中，本仙最鍾意夕美紫苑主演嘅《童貞必殺爆乳天使筆卸》，原因係紫苑可愛又好波，演出時好細心咁向青頭仔大送秋波，又用對巨乳大玩胸夾，令對方感受到無比溫暖，作為觀眾亦一樣可以得到舒適嘅視覺享受呀！