Q：我和丈夫在婚前沒有性行為，結婚後我沒有一次性高潮，原因是丈夫在日常生活上有潔癖，連性生活方面也是如此。他非常抗拒愛撫我的陰戶，怕污漕又怕濕，形容像摸濕田雞，交歡時預備很多紙巾，完事後他趕快洗澡和催促我沖涼。我有自慰習慣，但向來次數都很少，覺得有性生活便毋須要自慰，因性生活不滿足近來又好想自慰，但又擔心開始自慰後有了滿足會影響夫妻性生活，所以忍住了，想知道兩者會互相影響嗎？

Fion

A：女性的高潮是需要一步步來的，初階段是性興奮逐步增加，血管充血，陰道開始潤滑，陰蒂腫脹並變得更有光澤，陰道口收縮，乳頭突起，乳暈腫脹，使乳房看起來更豐滿。當興奮度一直提升，心跳、呼吸頻率、血壓上揚，就會進入下一階段──性高潮。

丈夫不肯撫摸你的身體，房事變例行公事，莫說進入高潮狀態，就連初階段身體進入性興奮狀態也未必達到。女性的性高潮是需要充分愛撫去達成的，也即是說，過程中少不了自己或對方的參與。女性的陰部本來就是乾淨的，它會分泌體液完全屬正常狀態，男性於興奮時龜頭同樣會濕潤。所謂怕濕，有部分是誤解和藉口，也有部分源於恒常的潔癖行為，潔癖舉措反映在各種生活細節以至蔓延到房事，這是患上某些心理疾病例如焦慮症和強迫症的徵狀，你可嘗試向丈夫說明問題，並關注他的心理狀態。

自慰與性行為是兩種不同的性需要和愉悅感覺，女性毋須以犧牲前者以期望達致後者圓滿。一般而言，女性縱使有自慰，她們依然會和伴侶繼續過性生活。自慰與性行為也非互相排斥，透過自慰其實有助適當發掘身體的敏感帶。如你的情況，若連自慰也放棄，豈不是連唯一達到性高潮的機會也沒有了？停止自慰並不能加大你在性生活中得到高潮的機會，你不能在性生活中享受性高潮的癥結是缺乏合拍性。坦白向丈夫說出問題，讓他明白需配合前戲愛撫令身體興奮，單靠性交並不能使女性得到高潮，看看有沒有一些折衷的小方法能改變性愛桎梏，丈夫堅持體液不沾手，例如可否隔着衣物布料或超薄膠膜進行愛撫呢？此外，也認真需要尋求專業意見，着手處理整體生活上的潔癖問題，以消除心理障礙。

李偉儀