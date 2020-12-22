Megan Rain　新一代美股魔后

乜嘢叫做贏喺起跑線？睇吓美股魔后嘅Megan Rain就知道喇！佢18歲投身四仔界，唔單止憑住靚股深得四仔迷嘅歡心，拚搏嘅床上演出更係精彩無比，被喻為新一代脫星嘅典範。

自薦賺外快

踏入18歲就已經投身四仔界，唔通Megan Rain自細就已經有想成為脫星嘅夢想？事實並非如此，據稱佢細個時已經相當獨立，仲相當嚮往獨立嘅生活，同時佢嘅學業成績相當唔錯，高中畢業後便決定離開家鄉，一個人搬到洛杉磯居住，打算入大學讀心理學，夢想成為一位心理學家。

後來喺朋友聚會中，有人大讚佢外形迷人，點解唔試吓兼職做模特兒賺外快？於是佢便投出大量簡歷到各間模特兒公司，估唔到兩日後就收到一間模特兒公司嘅電郵，對方問佢有冇興趣演出四仔。雖然佢對四仔產業係零認識，但卻覺得脫星工作相當刺激，結果以18歲之齡開始脫星生涯，並為網絡四仔片廠Mofos演出多套短片。

成績非凡

及後憑住演出《Let's Try Anal》而備受注目，為佢打下強心針，佢表示首次演出後花園作品，當時相當緊張，因為佢從未試過呢種嘅體驗，結果憑住35吋美股及狂野嘅演出，獲封為「新一代美股魔后」嘅外號。自此以後，佢嘅演出都以美股誘惑為主題，更吸引多間著名四仔片廠邀請合作，包括Tushy、Evil Angel、Girlfriends Films、Hard X等，令人氣爆升，更喺Spank Bank頒獎禮獲得「超級新星獎」，又喺XBIZ、XCRO同AVN頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」，足見實力強勁。

此外，佢嘅演出風格及床技，深得四仔迷讚賞，分別喺2018年同2019年嘅AVN頒獎禮獲得「最佳性愛演出獎」。問到呢位新一代股壇之霸，最想演出乜嘢題材嘅作品時，Megan Rain坦言想試吓Cosplay作品，原因係佢最愛睇劇情類四仔，話咁樣會令佢演得更加投入。

Megan Rain嘅魅力唔單止在於美股同索樣上，一對迷人雙峰亦深得四仔迷捧場，而佢亦相當識做，經常分享超火辣自拍相，難怪粉絲大讚誘惑，勁畀Like啦！

Profile

出生日期：1996年6月13日

身高：155cm

三圍：32D-27-35