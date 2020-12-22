被白人司機標籤「播毒者」！劉晨芝美國險遭踢落車

新冠肺炎肆虐全球，疫情影響下各地市面變得蕭條，劉晨芝（Adrienne）早前返美國探望家人時，就為無綫節目《再見2020 你還好嗎》探疫境，拍攝當地市面情況。

當地有歧視華人的情況，Adrienne遇上白人司機拒載，搞到一肚氣：「佢見到我係華人話唔載，但係我趕去機場夾硬上車，途中司機不停話要放低我，落車後又完全唔掂我啲行李，覺得我係播毒者！當時好無奈，又唔可以打佢、鬧佢！其實朋友覺得呢種情況我唔應該上車，因為佢咁憎我，好危險！」

做阿四幫手搶廁紙

雖然疫情嚴重，但她因為擔心已移民的家人，所以今年已是第3次前往當地，更因利乘便為無綫拍節目，她苦笑：「計番返港隔離時間，夾埋已經個半月，真係人都癲！今日我完成隔離出酒店門口，真係有種重見天日嘅感覺！」其實此行她只逗留了個多星期，期間為媽咪慶生，又為家人外出搶廁紙，名副其實做「阿四」！

賭城冷清變空城

最令她心酸的是去拉斯維加斯拍攝時，過往繁華之地慘變「空城」：「未見過咁慘，1個人都冇，賭場雖然有開，但入面有膠板隔住啲客。（當地居民面對疫境嘅心態係點？）外國人冇乜戴口罩，佢哋覺得冇用，華人就守規矩嘅，都好無奈，情況比香港更慘。（商店全部閂晒？）係，餐廳開嘅都只做外賣，好彩大部分美國人有車，買上車開餐。」

一連7集的節目《你還好嗎》今晚播出，主持洪永城會帶領觀眾走訪世界各地，感受人民如何守望相助，「疫」境求生，松岡李那及余思霆等會作實地採訪。