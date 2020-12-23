吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午7時至9時

宜：會友、裝修、飾牆

忌：動土、結網、詞訟

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、5、8、9

幸運顏色：綠

生肖指數 是日吉星：牛

鼠：→ 不規律的生活是十分影響健康的，若繼續下去，只會愈來愈嚴重。

牛：★ 得上司的稱讚，這證明你的努力是沒有白費，窗台放綠色植物能增運。

虎：→ 心情有點失落的感覺，令腦筋有些不靈活。晚上不妨出外找點節目吧。

兔：→ 幸而你能保持冷靜，持着平常心，所有事都容易解決。心情回復平靜呢。

龍：↑ 想像力豐富的你，在今天的聚會中有表現的機會，而且得到別人賞識。

蛇：→ 減少說些批評別人的說話，只要你能沉默一點，會令你變得格外迷人。

馬：↓ 是日沖煞，健康運相當的差，容易患上感冒或發燒，有病要立時看醫生。

羊：↓ 別以為你的一句無心之失不要緊，其實可能已傷害了別人而不自知。

猴：↑ 白色是你今天的幸運顏色，好好運用這顏色，會出現些好心人給你幫忙。

雞：→ 彼此的約會逐漸減少，你覺得與戀人的距離愈來愈遠，你也有責任呢。

狗：→ 財運正在上升中，逛街時比較價錢，精挑細選，會買到超值的東西。

豬：↓ 應做好錢財規劃，沒用的東西不買為宜，容易破財，也容易受人欺騙。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：感情關係不穩，固有問題雖較易浮面，但社交運較佳，攜眷會友，有助增進情誼。

金牛：事業運回升，工作壓力較大，卻具上位良機，體能稍遜，多休息有助維持進度。

雙子：感情及親子關係或較不穩，與家人伴侶參與宗教或嗜好等活動，有助增進情誼。

巨蟹：家庭運持續不穩，但情緒稍佳，已婚或同居者，可借親密活動增進身心情感交流。

獅子：體能、辭令及思考力不穩，但集中力稍佳，可助化解與家人伴侶的溝通等問題。

處女：約會、家庭等開支或會較大，但貴人帶來工作與賺錢良機，有利開單、簽約等。

天秤：人氣及情緒或較不穩，但桃花運稍佳，與伴侶關係將較融洽，宜多交流多約會。

天蠍：辭令及思考力欠佳，但精神狀態略為回穩，有助改善或增進與家人的溝通情況。

人馬：社交運欠佳，人事摩擦較頻，但辭令及思考力稍佳，有化解理意見分歧等問題。

山羊：事業及正財運不穩，但貴人運轉佳，多會友多聯誼，有助招引工作及賺錢等良機。

水瓶：人事變動或會較頻，但身心狀態較佳，出勤、公幹、海外項目等進展將較能受控。

雙魚：社交圈中人事問題或會持續較頻，但桃花運及異性緣回升，感情關係將較和順。

預測：月底前，疫情或見緩和。但新年假期後，則要加倍注意。