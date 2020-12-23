東方日報C1：迪麗熱巴傳秘戀黃景瑜掀粉絲罵戰

身為「新疆四美」之一的人氣女星迪麗熱巴，近年傳秘戀陷家暴離婚風波的內地男星黃景瑜，直至日前又有「密會」新證據被揪出，加上雙方封嘴未有否認戀情，令兩派粉絲群情 洶湧，喪鬧有人錯愛渣男，揚言要「脫粉」割席！

迪麗熱巴近5年來憑20個角色人氣高企兼獲獎無數，早前在福布斯中國名人榜佔第11位，主演劇集《三生三世枕上書》及《幸福，觸手可及！》更是近年熱話，當中《幸》劇最令 網民熱議的，是她與男角黃景瑜的連場親熱戲，幾乎每集都會咀嘴外，同時有傳他們奉旨談情，咀出愛火花！網民更偵探上身，指他們使用同款手機殼及飾品、着情侶裝等，今年 初又傳出雙雙秘遊日本，早前更發現正趕拍新劇《你是我的 榮耀》的熱巴，與男方用同一保鏢。

促發聲明正視聽

戀聞近日再度引起粉絲哄動，有人聲稱拍得黃景瑜座駕出現在《你》劇的開工現場，推測他悄悄探班，「蜜」會熱巴，雖然有自稱劇組人員澄清：「車是劇組的車，一直就這輛，除了工作人員沒人探班。」不過未能平息「民憤」，大批粉絲及網民在網上「鬧」得熱烘烘，相關熱搜閱讀及討論量超過10億，並引發雙方粉絲互罵！

大批「巴粉」在偶像及其工作室社交帳戶留言，要求盡快出聲明「以正視聽」，甚至採取法律行動否認戀聞，因黃景瑜之前是非多多，被評配不上女方，認為是一 朵鮮花插在牛糞上，網民留言：「去！告！造謠！快點！」、「是假的，趕緊澄清，如是真的，趕緊分手，及時止損！」、「倒八輩子血霉和這個人合作拍了一部劇！」由於男女主角至今保持緘默，不少粉絲嗌失望，認為有人沒帶眼識人而戀上「渣男」，更猜測他們真的秘戀，為免群情洶湧才「噤聲」，揚言要「脫粉」不再追隨。

疑為跨年騷造勢

雙方粉絲「自發」為偶像澄清，指秘戀是無中生有，同時有「巴粉」認為他們「女尊男卑」，質疑男方借緋聞洗白兼增加人氣，引起男方粉絲不滿，並展開罵戰！至今熱巴及黃 景瑜都未公開表態說明關係，但有指他們將合體為內地電視 台的跨年晚會站台，認為他們想保持噱頭，才刻意在粉絲怨 氣沖天的時候「封嘴」。

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