結束排球生涯！李爾晨闖娛圈同張智霖鬥戲

邵氏藝人李爾晨本身是香港甲一男子排球員，加入邵氏後，除了拍了即將播出的劇集《非凡三俠》外，他亦有份拍攝之前ViuTV播出的《男排女將》，劇中飾演一名靚仔排球手，與陳卓賢Ian飾演兩兄弟。

他表示本身自己向來是用右手打波，但劇中的角色就要用左手打波，為此他專登返去練習用左手打波，希望表現得好些，他透露拍攝排球賽前一晚，弄傷腰部，全身發不到力：「當時真係好擔心，擔心影響劇組拍攝進度，後來去急症室打支止痛針，先可頂硬上繼續拍攝，呢個真係好深刻！」他又指原來《男》劇是他簽邵氏之前已答應演出，坦言此劇對他來說意義重大：「我一路心目中嘅夢想，係拍有關打排球嘅戲，對我嚟講係一個好完滿嘅分號，代表住我排球生涯嘅完結，同演員人涯嘅真正開始。」

他加入邵氏後第一個參與的作品，就是將於無綫播出的《非凡三俠》，這套劇面對不少前輩如張智霖、黃宗澤，而當中有很多爆破場面，拍時他都很擔心，怕做不到效果，他謂：「因為如果自己有少少差池，都會影響拍攝進度，全部都係喺好驚險嘅情況下完成，好在出嚟效果都唔錯，希望大家可以拭目以待。」