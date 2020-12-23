Eugene毀滅殺人證據　《Penthouse》收視再創新高

韓星金素妍、李智雅及Eugene合演的韓劇《Penthouse》正在熱播，昨晚一集講到Eugene記起自己在醉酒的狀態下將趙秀敏飾演的高中生「閔雪雅」推落樓，而李智雅向Eugene透露自己便是趙秀敏的母親，並指Eugene的證供很重要，拜託她到警署協助調查，大感的驚訝的Eugene以沒有時間為由拒絕，她之後將殺死趙秀敏當天所穿的衣服和戴的戒指燒毀，企圖毀滅證據。

而李智雅的丈夫嚴基俊打算申報女兒羅素藝死亡後，將羅素藝本來繼承所得的地賣給Logan，但李智雅卻在嚴基俊不知情下救了羅素藝，破壞了嚴基俊的計劃，懷恨在心的嚴基俊之後掐住李智雅的頸企圖殺死她，李智雅在危急情況下用枱上的擺設扑暈嚴基俊，場面緊張。

昨晚一集第一部分及第二部分平均收視錄得19.1%及24.0%，最高升至27%，創開播以來新高。在下集預告中，李智雅除低婚戒後去與Logan見面，而Logan就攬住李智雅說：「跟我一起去美國吧，我會令你幸福的。」似乎預告兩人將有感情戲，不過Logan是李智雅女兒趙秀雅在美國時領養家庭的兒子，不少網民指李智雅變相是與親生女兒的養哥哥談戀愛，覺得難以接受。