衰熱情造作　土屋太鳳入圍「女人眼中釘」

由女讀者票選的半年一度的「最討厭女星」排名公布結果。

25歲日本女星土屋太鳳，近排憑話題日劇《今際之國的有栖》大受注目，但在近日當地雜誌公布半年一次由2000名女讀者票選的「最討厭女星」排行榜中，土屋卻由上屆的第17位急升第4位，令人大跌眼鏡！

土屋於去年主持綜藝節目《Guruguru99》的美食環節，被觀眾批評演出造作，加上她經常與合作的男星表現熱情，因而惹來同性反感。不過，土屋於《今》劇演出亮眼，外界認為她今後專注拍戲更好。

女模佐佐木希因衰老公渡部建爆出「殘廁偷歡」醜聞卻既往不咎，不獲女性同情，因而由榜外打入第30位。年初被爆搶人夫東出昌大的「小三」唐田英里佳，卻由第9位下跌16位，有傳她計劃轉戰做聲優，減少曝光。憑大膽寫真集上位的田中美奈實，性感形象惹同性妒忌，由去屆第4位慘登亞軍。轉戰公仔箱的網紅Fuwa chan，因說話冇大冇細而成為女性眼中釘，榮登榜首。

頭10位最討厭女星排名：

1位 Fuwa chan

2位 田中美奈實

3位 鈴木奈奈

4位 土屋太鳳

5位 上沼惠美子

6位 廣瀨鈴

7位 加藤紗里

8位 工藤靜香

9位 Darenogare明美

10位 久本雅美