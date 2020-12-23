靚肉Take Away　烤出美味聖誕

天寒地凍，在家打邊爐或烤肉也是個不錯的選擇，看到優質靚肉慢慢熟和滲出肉汁，勾起食欲也覺得暖笠笠。想買靚肉外賣都要識得揀，坊間除有新出烤肉套餐外，也有特別配搭的節日靚肉套餐，外賣回家烤肉或火鍋也很方便。

優質韓牛

韓國菜館Korean Loft Café推出多款防疫套餐，除了有各式招牌韓食如亞之媽炸雞、傳統小食盒、韓國壽司、蛋卷、辣炒年糕外，由即日至2021年1月31日還推出「頂級燒肉自己燒」套餐，當中包括選用頂級韓牛1++中的牛板腱及牛朴肉，前者富油花，嫩滑有嚼勁。後者在牛頸後端，油分十足而富層次，另外還有西班牙黑毛豬腩。配菜有沙律、牛骨湯、小食盤、飲品和甜品等，相當豐富。指定分店早2日預訂外賣自取，有6折優惠，加指定價錢可換購鐵板燒爐套裝連燃料、油掃及食物夾。

超值限定精選

優質食材專門店營火食品旗下的新品牌DSPARK，今個月推出聖誕皇牌牛肉五重奏和聖誕萬肉歡騰禮盒2款節日限定禮盒。客人可按個人喜好來揀選，除純黑安格斯牛小排肥牛、美國頂級PRIME安格斯肥牛、豬腩片、梅肉片外，還有較少見的美國CAB黑安格斯牛仔骨與骨之間最嫩的神秘金三角，肉味濃又有口感。每個禮盒約有500克的肉量，適合4個人享用，價錢也不過港幣2百多元，除了燒肉，也可用作火鍋料。

一牛三吃

牛角由即日起至2021年1月3日，推出限定的2人或4人聖誕及新年套餐，當中的主角西班牙安格斯骨付牛肋肉，使用了特定的切割方式，讓客人一次過吃到牛肋肉、厚切牛肋肉及一口牛，另外還有前菜、野菜、海鮮及牛角飯，想配酒的話，可以優惠價選購純米大吟釀1支，邊飲邊歎。