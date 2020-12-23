邊個聖誕大餐食到嘔？歐氏3姊妹騷胸露腿應節

仲有2日就到聖誕節，歐氏3姊妹齊齊着上低胸吊帶短裙聖誕裝應節，騷胸露長腿為寒冷嘅天氣添溫暖，期間佢哋仲互爆小時候嘅搞笑事，其中有人為咗食聖誕大餐竟然食到嘔！

藝人歐詠怡（WingWing）、歐詠寶（Yogurt）同埋歐詠珊（Janice）不約而同話最鍾意係聖誕節，除咗氣氛好之外，仲有大餐食同埋可以奉旨叫爸爸買禮物，Yogurt表示：「細個一定會叫爸爸買隻好大隻嘅熊公仔，喺屋企有得攬住好開心！」而Janice就試過自製白色聖誕：「睇戲覺得聖誕要有雪，但係香港冇，試過用好多棉花拋高扮落雪，依家諗番覺得好低能，但係都好開心！」

WingWing曾經懷疑過自己係「壞小孩」：「小時候我真係信有聖誕老人派禮物，每年都會掛隻襪喺床頭，但係次次都冇，心諗我係咪唔夠乖，所以聖誕老人唔揀我呢？」而WingWing仲爆Janice大鑊，話對方試過食完聖誕大餐返到屋企喺半夜時飽到嘔，情況有如開花灑一樣，Janice解釋：「因為得聖誕大餐好靚，同埋唔想嘥嘢，最後就食大咗結果搞到嘔，呢件事到依家都成日畀屋企人攞出嚟笑。」