毛孩定女孩？人氣KOL公審男友？！

每個界別都有KOL，有人打機，有人開箱，有人純粹記錄生活，今日就請來情侶檔KOL Anjay和Dicson，分享他們是如何因為狗狗而結緣，Anjay說：「我們因為一起旅行而認識，其實旅行期間都沒有太多交流，因為我們都有另一位朋友，但在回程時，我發現他電話有狗狗照片，就問他是否有養狗，之後開始多了交流，再慢慢加深認識。」

雖然狗狗是2人的月老，但他們照顧毛孩的態度卻截然不同，甚至會因此而發生摩擦，Anjay說：「有一次，我認為牠們在雨天外出時要穿雨靴，但Dicson卻覺得狗仔天生天養，因為走路時狗狗的指甲會自然磨損，繼而慢慢變成合適的長度，所以狗狗不用穿鞋，在這個問題上，我們的確有一點分歧。」Dicson表示，狗狗亦因為Anjay的出現而呷醋，「本身Nigo（狗狗）和我一起睡，但自從她來了，Nigo就因為空間不足而不能睡床，之後每天早上，Nigo睡醒就會在房門外盯著我們，非常惹笑。」

作為攝影師，Dicson平時都幫Anjay拍不少女神相，不過正所謂小孩與狗影到你嘔，今集《KOL大聯盟》，就挑戰Dicson為Anjay和3位毛孩影一張全家福。而Anjay的挑戰，就要考驗在Anjay和毛孩的連繫，到底在美食和Anjay之間，毛孩會選擇哪一邊？

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