宋慧喬戴500萬皇冠拍寫真　預告明年會拍新作

韓國38歲女星宋慧喬最近為時裝雜誌拍攝以新年為主題的寫真，化了煙燻妝的她戴上價值近500萬港元的鑽石皇冠，而她戴的鑽飾亦合共約280萬港元，變身既高貴又時尚的女王。

去年初與男星朴寶劍拍畢劇集《男朋友》後便沒有新作的她，早前曾傳出獲斟拍新劇《正在分手中》，飾演時裝設計師一角，她接受雜誌訪問時就談到來年的工作計劃：「在變得愈來愈多樣化的影音平台和頻道中，女性的角色變得更多樣化，有趣的作品愈來愈多，我也收到了不同類型的劇本，非常高興，雖然我想將作品與作品之間的空間期縮短，但有時並不能做到和所想的一樣，我希望可以從容地挑選作品，也下定了決心要於2021年拍新作品。」

她於去年7月與男星宋仲基結束不足2年的婚姻，受訪時她亦講到自己就似開始了新的生活，因為有愛犬Ruby而令她的作息時間變得有規律，也比以前喜歡走動，又指自己沒有了對生活的野心，而平時她會與編劇盧熙京分享每天覺得感恩的事，令她的心境也有變化，問到她對愛情的想法何有改變時？她就說：「沒有太大改變，最近我對愛情並沒有想法，所以可以說是沒有改變。」問到她覺得被愛和去愛的人中誰會更幸福時，她就認為是付出愛的人更幸福：「對我來說，異性之間的愛、同性之間的愛、朋友之間的愛和對尊敬的人的愛等等，愛的種類有很多，比起從愛自己的人身上得到某些東西，我覺得能看到其他人收到我付出的東西時的模樣更幸福。」