高聖遠咀女相流出　周迅「祝安好」宣布離婚

影后周迅2014年與美籍華裔演員高聖遠結婚，自此兩人幾乎很少合體，婚變傳聞傳足多年，未料事件有突破發展，昨日深夜流出了一張高聖遠親吻長髮妹的照片，今日周迅與高聖遠同時留言「祝安好」，令人猜測官宣離婚。

高聖遠與新女友的親吻照在網上瘋傳；網友截圖女方PO文：「親愛的，祝你旅途好運，充分利用每一天，我將滿懷熱情地等你。世界上也許有數百萬朵玫瑰，但我是你唯一的，獨一無二的玫瑰，我愛你。」女方甚至直接標註高聖遠帳號。

此前，一直有周迅高聖遠離婚傳聞，兩人4年零互動，今年周迅也未現身高聖遠生日派對。周迅高聖遠2014年5月公開戀情，7月舉行婚禮，婚後多次同台。2016年起兩人互動變少，今年年中高聖遠還清空了社交網和周迅的合照，再次引發離婚猜測。

周迅高聖遠6年婚姻情路回顧：

2014年5月周迅晒與男友高聖遠的合照，正式公開戀情。2014年6月網友偶遇周迅帶高聖遠回老家。

2014年7月周迅閨蜜爆料她與男友已有默契年底在北京領結婚證，然後再去外國舉行婚禮。月中，周迅穿上婚紗和高聖遠的合影，並配文：「我們結婚啦！」隨後秒刪。隨後，ONE NIGHT公益晚會上，高聖遠向周迅求婚，女方甜蜜回應：「我願意！」兩人在現場舉行儀式，戴婚戒深情擁吻。月尾有網友爆料，兩人在杭州領證。

2014年8月兩人回家鄉辦喜酒，領證的圖片在網上曝光。

2015年3月周迅夫婦被拍到與陳坤等好友聚餐，周迅寬衣護肚，有爆料稱周迅懷孕，目前正在安胎。同年7月高聖遠在電影發布會上否認周迅懷孕。

2016年10月高聖遠在微博晒出一張為周迅慶生的照片。

2017年2月網傳周迅和高聖遠離婚，周迅方工作人員表示：「沒離」。

2017年6月一位親近周迅的一線女星爆料，周迅確定已與高聖遠離婚，還稱兩人可能已經分居，生活早沒交集。對此，周迅方再否認：「沒離。」

2017年10月高聖遠為周迅慶生，並送上生日祝福：「Happy birthday dear！」

2018年7月有爆料指兩人已領離婚證，只等簽字後完成離婚手續，私下也似乎沒有交集。女方工作人員表示不回應。男方經紀人則表示他有大半年都在美國，確定沒有離婚，也沒有新對象。

2018年10月高聖遠在自己微博上傳一張宣傳照，為周迅參加的公益活動打氣。

2020年5月有網友發現高聖遠清空了社交帳號中和周迅的合照。

2020年12月高聖遠晒視頻與好友一起慶祝自己51歲生日，但是沒有見到周迅的身影。同月22日網上流出高聖遠與新女友的親吻照及疑似高聖遠親手寫的表白情書，兩人戀情曝光，同月23日，兩人宣布離婚。