聖誕美甲不求人　「膠紙美甲術」一學就識！

聖誕期間想幫指甲扮靚，又不想在疫情下外出幫襯美甲店，不如考慮在家DIY節日甲款。怕自己手藝唔好又冇靈感？不妨參考網上幾款簡易「膠紙美甲術」，透過紅、綠、白等聖誕色彩，配合膠紙黏貼和不同風格的裝飾元素，幻變出節日氣氛濃厚的百變美甲！

三角Christmas Tree

大家有冇在家擺聖誕樹的習慣？如果今年冇擺聖誕樹，不妨把聖誕樹畫在指甲上。近日網上介紹了兩款聖誕樹甲款，做法相當簡單，即使不常塗甲油的新手也很容易學識。

第1款：先在指甲上塗紅色底色（可按心水自選節日色彩），然後以兩條膠紙在指甲上定好一個三角形作為樹的外形。跟住將幾條超幼膠紙交錯貼於樹身，形成多個小三角形後塗上綠色。最後待甲油乾透後，撕走膠紙便可。如果覺得單色聖誕樹感覺太單調的話，可在樹頂和綠色三角形的樹身點上不同顏色的小圓點，視覺效果就會更豐富悅目。

第2款：步驟同上（先塗紅色底色，並以兩條膠紙在指甲上定好一個三角形作為樹的外形），再將兩個剪成正方形的膠紙一分為二，形成兩個三角形，然後把4個三角形貼在指甲兩側形成3層聖誕樹。最後在樹身塗上閃亮銀色或其他心水顏色，乾透後撕走膠紙便大功告成。

夢幻紅白間

簡單紅白配，便交織出夢幻聖誕。首先塗上白色底色，再剪出數條超幼的膠紙條，微斜打橫貼在指甲上，最後在甲面上塗上紅色甲油，待乾了之後撕走膠紙，便打造出滿載節日氣氛的聖誕甲款。

閃爍禮物盒

想加倍應節也可將聖誕禮物畫在指甲上，只要先在甲面塗上沉穩、帶閃粉的墨綠底色，再用三條膠紙在指尖圍出正方形，然後塗上閃亮銀色，乾了之後用紅色畫上十字和蝴蝶結，便即時呈現一個漂亮的禮物盒。

日系簡約風

最後兩款是來自日本Blogger @ saosaori示範的簡約風美甲，偏向日常款，就算節日過後也很耐看。方法是先在指甲上貼膠紙，再以甲油塗出不同的形狀。記緊塗甲油時要保留一小部分留白位，最後再以閃粉或閃石點綴一下，就會超閃爍亮眼，又流露優雅氣質。