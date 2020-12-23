歡聚好禮　消滯飲新茶

長年一輩喜歡品茗，近年亦多了唔少年輕人喜歡飲茶，最近有唔少品牌推出新茶及禮盒，送禮自用皆宜。（互聯網）

冬至後又到聖誕節，雖然未能外出吃飯，但相信大家在家都食唔少佳餚，想消消滯最好來一杯清潤茶湯，近日坊間有不同品牌都推出新茶口味，無論想養生又或清腸胃，有機會還能抓住節日氣氛的尾巴呢。

袪火白茶

經輕微發酵的白茶，被原產地福鼎人認為有保建作用，除了清潤，還可清熱袪火，當地人於咽喉腫痛、感冒等常沖泡飲用。福茗堂近日推出全新的「2017福鼎白茶餅禮盒」，內有24片迷你小白茶餅，簡單浸泡約1分鐘便可品嘗，吃得多火鍋熱氣，不妨飲多兩杯清熱。

養生米茶

CheckCheckCin選用日本靜岡玄米加不同材料，推出全新米茶系列，當中有3款茶種，健康暖胃的玄米加不同材料，有不同功效，加玫瑰、白茶有疏肝解鬱、清熱生津作用。加菊花、綠茶可清肝明目和清熱解毒，最後一款配黑茶，則消滯醒酒，各位可因應需要而飲用。

節日限定

Tea WG趁聖誕節和冬季，推出全新的華麗聖誕之茶和限量聖誕紅茶，前者以花瓣、果實香各種香料調配黑茶，配上寶石紅和金色的限量版禮盒，雍容華貴。後者選用不含茶鹼的南非的路易博士茶，再加多款香料及柑橘調配而成，清新芬香。即使在過節後，於這個冬日來一杯滿滿香料氣息的茶湯，亦倍添暖意。

型格五行禮盒

明茶房今個聖誕推出全新養生禮盒，以金木水火土五行概念對五臟為基調，設計出5款養生茶組合，如以性微涼、抗氧化及抗衰老等的極品白毫銀針配同樣性微涼，具解毒明目的野生秋菊成「養生禮盒──金」，有解毒潤肺等功效；而「養生禮盒──金」用上具醒神、抗氧化的茉莉銀毫與有紓緩壓力及抗氧化功效的茉莉仙桃組合而成，有助清肝醒神。品牌更推出送上門服務，可以直接將茶葉禮盒等送到親友手上，而會員更享8折優惠。