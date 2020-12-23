《堅離地》播出勁感觸！龔嘉欣張振朗憶拍攝攰到瞓公園

藝人龔嘉欣與張振朗在將軍澳電視城為劇集《堅離地愛堅離地》宣傳。受黃心穎「安心事件」影響，劇集拍攝3年後終於出街，兩人皆表示相當大感觸，他說：「套劇係我哋兩個第1次做男女主角，所以擺咗好多心機落去，試過拍到後段冇覺好瞓，喺公園石櫈都瞓得着。」

今年有4套劇出街的龔嘉欣繼《香港愛情故事》後再有劇出街為爭「視后」力谷人氣，她說：「希望保持人氣，今次演富二代，角色有唔同嘅感覺，希望大家睇到會覺得我係值得有咁嘅成績。」她又不擔心多套劇出街會變成自己打自己，笑謂是大包圍。

講到有份演出的「女三」黃心穎由宣傳片到現場布景板也被飛起，問到可有聯絡她幫手為劇集宣傳？他說：「冇，呢啲要問番監製。（有冇同佢講劇集出街？）冇，相信佢都睇到宣傳片。」

劇集監製吳冠宇被問到劇集可有刪除黃心穎的戲份？他說：「冇。（有冇搵心穎返嚟宣傳？）相信公司有人搵佢。（係咪都擔心穎會影響劇集收視？）希望低調處理，唔好再highlight件事。」他指心穎戲中是「女三」戲份較少，與謝東閔、丁子朗有三角關係。