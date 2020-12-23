Mate 40 Pro聖誕燈飾冧女攝技

又到聖誕！雖然今年聖誕跟以往不一樣，疫情下最多只能2人聚集，但人少少兩口子一樣可以出外感受聖誕氣氛。而望到璀璨的布置或燈飾，自然想影相留念，不過戶外黑鼆鼆，拍攝難度即時大增。今次就用Huawei新鮮出爐的「夜拍神器」Mate 40 Pro教大幾招夜拍技巧，學識後輕鬆就影到動人靚相！

第1招：大光圈配得意散景

戶外亮度不足，若鏡頭光圈不夠大，會影響相片的亮度，令成像黯淡。建議大家使用較大的光圈來拍攝，這除有助提升通光量，也可使用較低的感光度降低雜訊，最重要是營造圓渾散景，令作品更添夢幻。以Mate 40 Pro為例，其5,000萬像素超感知廣角鏡頭擁有f/1.9大光圈，並有1/1.28吋超大感光元件加持，主體銳利、景深自然，人像模式更提供心形、魚鱗等散景效果，出來的作品有趣吸睛！

第2招：超廣角增臨場感

掛牆燈飾、聖誕樹、火樹銀花，應節題材多不勝數，用手機廣角鏡拍攝焦距有時會受到限制，效果可能不夠理想。建議這時改用超廣角拍攝，令納入景物增多。Mate 40 Pro內置了2,000萬像素超廣角鏡頭，焦距18mm，巨型聖誕樹盡收眼底，也沒有同類鏡頭常見的變形問題。另建議可退後至較遠位置「低抄」拍攝，強化相片的臨場感及氣勢。

第3招：善用環境光源

拍夜景人像，用手機閃光燈會令人面看起來過於僵硬。這時可加設LED燈，不但照射範圍更闊，加配柔光罩等配件成像會更專業。若沒有LED燈，也可借助手機內置的HDR模式，將不同曝光的相片合成一張，提升相片光暗位置的細節。另外，城市中不乏五彩斑斕的光源，例如聖誔燈飾或霓虹光管等，叫主體靠近有關光源再拍攝就有自然效果，其中最佳的拍攝光線屬於商場的櫥窗光線，亮度和色溫都比較好。

第4招：雙鏡自拍增玩味

女神要上網吸Like，自拍當然唔少得，但一般玩法比較沉悶。Mate 40 Pro內置1,300萬像素前置鏡頭，支援前後鏡頭同時拍攝，令自拍玩味大幅增加！部分程式如《PhotoGrid》也造到相片拼接效果，效果亦不俗。另一方面，我們也可借助一些小道具，例如聖誕波、雪人公仔等等，它們愈反光愈好，既可反射出光點令相片更注目，也可倒映自己，簡單拍出前後景效果。

第5招：慢快門拍出

一般用戶喜歡用手機的自動模式拍攝，系統遇着夜景就會自動將ISO感光度調高，令相片雜訊、微粒明顯。Mate 40 Pro針對此點特設夜景模式，用戶可微調曝光時間及壓低ISO感光度，按下快門即進行長時間曝光，成像清晰細滑。另外，若嫌聖誕節靜態一面太沉悶，可利用慢快門作長時間曝光，Mate 40 Pro特設「光繪影攝影」功能，可拍出動感星軌。

第6招：轉黑白強化情感

燈飾以紅色或是黃色的光源為主，拍攝對象會籠罩着一層有色光源，這時可借助高色差優點，嘗試把相片轉換為黑白，明暗的高對比有助強化情感表達，效果有時比彩色更佳。Mate 40 Pro的Leica鏡頭出名可拍出奶味十足的黑白相片，輸出極有Mood。