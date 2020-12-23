周永恒公眾地方打鬥案罪成　被判罰款1,500元

藝人周永恒被指於去年12月10日，在尖沙咀一間便利店內，與一名負責送雪條的姓李男子打鬥。兩人及後同被控在公眾地方打鬥罪，李早前已認罪，罰款700港元；周永恒則否認控罪，並於本月10日於九龍城法院受審。法庭裁定控罪表證成立後，周出庭自辯，否認曾用帽尖「啄」李的人中或向他還擊，又表示自己有水瘤，根本沒有能力打架，法庭將案押後至今日裁決。

周永恒與太太今午抵達法院，並揚言「緊張到肚痛」，並指：「如果行以前嗰套就話啫，唔知行邊套。（以前即係邊套？）無罪假定，疑點歸於被告。」之後入庭應訊，最終罪名成立，罰款1,500元，扣減擔保1,000元，退庭後他要繳交罰款500元。

堅決不認罪的他，被法官指開庭時迴避問題，且態度不合作。閉路電視顯示他案發時，多次靠近第1證人，作出挑釁行為，被打倒後有足夠空間離開，但他再回頭衝向第1證人。無論動機如何，其態度都是事件發生的主要因由，着他好好反省。他求情期間不斷強調自己未有接觸對方身體，反而案發後他滿身傷勢往醫院求醫。既然對方未受傷罰款700元，他希望自己的判決比對方輕。他又指疫情影響收入，目前自己在家從事電動車改裝生意。

離開法院時，問到會否考慮上訴？他表示：「考慮吓先啦，同屋企人傾吓，我冇乜特別諗法。呢一年都好攰，我只係想件事快啲過去，呢件事（上訴）對我嚟講成本高，贏同輸又點吖？（日後言行小心啲？）我個人係咁㗎喇，冇得小心。（法官叫你反省吓。）我唔會聽佢講，我冇做過，當初唔請律師，就係相信法律可以保護到我。」