熄燈營造氣氛　鄧佩儀邀王梓軒合唱學到嘢

藝人鄧佩儀（Gloria）趁機送份聖誕禮物畀大家，邀得好友兼《機場特警》拍檔王梓軒，翻唱浪漫情歌《梁山伯與茱麗葉》。整個錄音過程、mixing加拍MV不足2星期便完成，為了營造氣氛，錄音時梓軒把錄音室燈光熄掉，成功在3小時內完工。於私人會所內拍攝MV，梓軒即席加插舞步，雙雙起舞。

Gloria大讚好有火花：「我哋喺《機場特警》做情侶，多謝大家支持我哋，聖誕節我想送份特別嘅禮物畀大家，疫情下大家都要留喺屋企，所以我揀咗翻唱呢首台灣經典情歌，我幻想到佢把聲應該好襯呢首歌，結果冇錯，因為音時，佢錄咗自己先，我聽住佢把聲，嘩！超好聽呀！」

梓軒亦謂與此曲有淵源：「原唱係曹格同卓文萱，其實10年前我本來有機會同原唱者卓文萱合作，但當時撞咗嘢做，時間上安排唔到，估唔到依家有緣可以翻唱，而今次Gloria搵我合唱，我覺得係趕，因為佢12月5號搵我，但講緊係聖誕節要出，17號就拍MV，Gloria依家做緊宣傳，但都抽時間夜晚去錄音，今次幫佢錄音我都有驚喜，有進步！」

Gloria好開心得到梓軒指導：「喺錄音室好似上咗堂唱歌班咁，原來我把聲可以有另一個texture，好興奮！錄音之後嗰幾日，我都不斷用唔同方法唱歌，着咗火咁，哈哈。」她更想與對方合唱多幾次，梓軒笑言只要她請食飯便可以，又幫對方在《萬千星輝頒獎典禮》拉票：「我個角色唔使投，投晒畀阿銀（Gloria的角色）。」