Aka克服畀狗咬陰影　重返狗場做義工

組合Super Girls隊長Aka早前到狗場做義工時，不慎被狗咬傷，幾乎破相，嘴唇要縫9針。事隔近5個月，其傷口康復理想，適逢之前推出新歌《Fearless》，近日輪流挑戰不同事，繼挑戰滑翔傘後，近日她決定再到狗場做義工，克服對狗的陰影，並把片段放在網上頻道。

她透露今次去的狗場，收留了1位熱心市民收留的流浪狗，入面的狗都有不同經歷和遭遇︰「想挑戰嘗試接觸番狗，因為一直以嚟我都好鍾意小動物，想藉呢個機會話畀大家聽有好多狗需要幫助，自己都想出分力，身體力行比較重要，希望可以影響身邊多啲人關注佢哋。」

見她隔住圍欄探訪狗仔，她直言心情有點緊張，不過今次有專業人士傍實，令她較為安心，片尾她更作出嘗試，近距離接觸遭交通意外致半身殘廢的流浪狗Bingo，她說︰「開頭不斷問佢哋，應該要點做？慢慢畀狗聞吓，再同狗散步。」

她亦有感而發謂︰「Bingo遇到交通意外，本來要拎去人道毀滅，雖然有好心人救番佢，但佢已被醫生斷定係終身殘廢。佢只有1歲，生命仲有好多路要走同行，所以希望大家要小心揸車，好好留意身邊嘅小動物。」她透露今次去探訪狗場做義工，家人起初極力反對，擔心她會再出意外︰「我同佢哋解釋番現場有專業人陪伴，亦承諾自己會小心。」她又謂只要有時間都會繼續做狗義工。