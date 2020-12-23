本日日本：高級酒店品牌首度登日　北海道二世古開幕

近年多個高級酒店品牌紛紛進駐北海道滑雪勝地二世古，繼Park Hyatt、Aman後，最近麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）旗下高級精品品牌Ritz-Carlton Reserve於日本首間酒店Higashiyama Niseko Village, a Ritz-Carlton Reserve，亦剛在二世古村滑雪場（Niseko Village）正式開幕。Ritz-Carlton Reserve是集團旗下最高級酒店品牌，現時全球只有五間酒店，選址都經過精心挑選，全是隱世位置，貼近大自然，酒店設計盡顯品牌的氣派，譽為「奢華中的奢華」。

Higashiyama Niseko Village, a Ritz-Carlton Reserve設有50間客房及套房，房間以天然大理石、散發天然木頭香氣的杉木等天然材料打造出奢華空間，傳統及現代風格並重，而且每間房都可欣賞到羊蹄山或安努普利山的景色，讓你盡情欣賞大自然景色，遠離煩囂。餐廳方面，「ゆきばな」選用當地時令新鮮蔬菜、肉類及海鮮烹製料理，喜歡吃壽司可以試試「寿司なぎ」，提供廚師發辦（Omakase）特色壽司。其他設施包括健身中心、溫泉、Spa等，加上鄰近滑雪場及高爾夫球場，一年四季都有豐富的節目。

Higashiyama Niseko Village, a Ritz-Carlton Reserve

地址：北海道虻田郡二世古町字曾我919-28

房租：每晚75,500日圓起（約HK$5,663）