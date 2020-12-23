認自我價值低　吳浩康用心去悔改

歌手吳浩康（Deep）為網上音樂分享會擔任演出嘉賓，分享自己遇上挫折、悔改及決志信主的經歷。Deep出道以來都有不少負面新聞，提到之所以決志信耶穌，是源於某次遇上1件可能會影響到其前途的事件需要他作回應，令他十分困擾，他表示：「要作回應前嗰幾日已經好驚、好緊張，瞓唔着，完全做唔到其他事，嗰時雖然未信主，但都開始嘗試祈禱，求上帝可唔可以畀我智慧，我真係唔識應付。」最後到需要回應的當天，原先他認為將有大批傳媒到場採訪，他將會面對很多尖銳問題，豈料竟沒有出現，最後只有2位記者到場採訪，令他感到詫異。

Deep回想過去的經歷，覺得自己很差勁：「好多時候自我價值好低，但我知道上帝唔係要人成為咗好人先祝福，做咗好事先合格、先可以做基督徒，原來上帝嘅愛唔係等價交換，唔係等我有資格先可以被愛，於是我就信主啦。」提到有時公眾會認為藝人透過信仰去「洗底」，或恃住上帝的寬恕就繼續犯錯，他並不同意：「如果恃住有上帝嘅愛而亂嚟，咁樣係唔會被上帝寬恕，上帝嘅寬恕係真嘅，但我哋嘅悔改唔係單單用口去講，而係真係用真心去悔改。」