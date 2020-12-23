千元有找！POCO新機抵港

POCO Global自從脫離娘家小米後，不少機粉都期待其首作POCO M3何時在香港發售。幸好，等的時間不是太耐，廠方剛宣布即日起於香港發售POCO M3，而且入場費不足千元，疫情下大家勒緊褲頭一樣可以無痛入手！

雖然價錢屬入門級，但POCO M3規格唔弱，配備4,800萬像素三鏡頭相機、6,000mAh大容量電池、6.53吋FHD+屏幕及Qualcomm Snapdragon 662平台，並擁有側置式指紋辨識器及AI面容解鎖等高階機配置；美中不足是行唔到5G，但它提供4G雙卡槽及1個microSD卡槽，真三卡設計極具吸引力。

港版POCO M3備有4GB RAM+64GB ROM及4GB RAM+128GB ROM兩個配置，同樣提供藍、黃、黑三色。由12月23日起至31日期間透過Cyber Games Arena之Facebook專頁連結訂購POCO M3，可獲贈小米行動電源3 10000快充版；經mi.com、The Club及豐澤eShop預購，則可獲贈小米行動電源3 10000快充版或小米體重計2一個。