Figure之父Michael Lau　聯名Drop 2登場

於本月初，PUMA才剛發布了一款由Michael Lau操刀、採用紅色設計甚有聖誕節氣氛的聯名鞋款Suede VTG。以為雙方合作告一段落？誰知日前品牌就宣布聯名系列將會有Drop 2於1月1日登場，為新一年打響頭炮。Drop 2 登場鞋款包括：RS-2K、Mirage Mox、Ralph Sampson 70 Clean及Ralph Sampson 70 Mid 4個鞋款，創作靈感同樣源自前作「樣本」主題，但設計元素就由鋸齒布辦變成剪裁及繪圖都會用上的方格紙，並加入手寫筆觸、潦草簽名及數碼印花，為系列鞋款帶來豐富色彩。

此外，Drop 2亦如同Drop 1一樣會有服飾及配飾登場，將推出Two Face Track Jacket、Back Pocket Hoodie Dress、Flat Brim Cap及Tote Bag等等。設計大量加入錯版的細節於其中，例如將連帽衞衣的束繩及口袋移至背部或將帽款上的透氣孔變大並印上「Too Big！」字樣，讓整個系列展現一種錯誤美學。

Interview with Michael Lau

Q：今年第3度與PUMA合作，設計方向與2017年及2018年聯名有否不同？

A：「創作方向其實與前兩回一樣都是透過藝術品形式去設計，希望可以通過於錯誤及不正常情況下產生出有趣的設計，從中尋找樂趣及驚喜，還有就是今回有更多鞋款及服飾單品登場。」

Q：為甚麼今回的PUMA Suede用上紅色設計？

A：「因為前兩回PUMA Suede已分別採用過14種色彩及7種灰色演繹，所以今次就改用紅色設計希望帶出如同聖誕節的喜慶氣氛，本身還設計了藍色版本，但最終還是選定紅色版本。」

Q：如果日後再與PUMA聯名合作，會推出甚麼的單品？

A：「可能會嘗試設計一些戶外行山用品，例如：太陽帽及可以盛載水樽的背心外套等，因為自己經常使用相關單品，希望他日可以加入這些戶外元素去創作。」