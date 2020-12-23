【衝上雲霄大選】李傑志講有味笑話　馮盈盈㷫合合

無綫《衝上雲霄大選》網上直播中，15位參賽者大談「航空秘聞」，一班女神級主持馮盈盈、何依婷、戴祖儀及林穎彤，於現場跟多位機師及空中服務員傾偈，一開始時，盈盈笑言好熱，抆低少少件Tube Top的上衣，相當搞笑。

4位女神就指出自己心目中的理想機師，盈盈揀盛勁為（Keith），何依婷、林穎彤及戴祖儀都揀麥大力。陸浩明又要求Keith用機師聲音去約會盈盈，盈盈嬌嗲謂：「你會唔會教我點揸飛機㗎！」而李傑志（Brian）扮約戴祖儀食飯時，祖儀謂：「去邊度食先？係咪有得入Lounge㗎！」林穎彤居然爆一句：「你咪應該問佢，係咪我個機場？」Brian即時愈講愈興奮，又謂：「咁我哋可以一路食飯，一路搵機場，一路搵跑道囉！唔緊要，濕滑嘅跑道我Handle到！每次遇到濕滑嘅跑道，我哋都要大大力咁壓落去，咁先至安全同貼服。」全場狂叫！對話非常3級，盈盈聽了即時大笑到失晒儀態，不時為用手撥風為自己降溫，之前揀Keith的她，即時表示要轉軚謂：「我想坐Brian飛機呀！」

之後到機艙事務長，年資10年的劉佩玥師姐朱凱薇（May）分享難忘事，透露試過突然要緊急降落，因為收到通知有炸彈，但發現原來是虛報！而年資13年的李鉅峰就試過在機上救人：「我哋即刻打去地面問醫生意見，聽到藥名就去藥箱搵藥即刻噴佢，佢即刻醒番，我哋都有做人工呼救，我負責撳心口。」年資13年的陳國麟和年資10年的楊銘熙難忘經歷都是救人。他們分享搭飛機upgrade大法，教路大家一定要揀大時大節，如econonmic class爆了就可以upgrade，但亦有風險，因為business及first class都有機會full。

最後大家輪流講感情狀況，其中只得李鉅峰、張天穎、古濼欣及陸煥恆現時有拍拖。其中陳國麟表示自己是A15，大家即十分驚訝，現年35歲的他表示最長拍拖是4年，最短是4個鐘，他說：「機上有個乘客問我攞電話，仲拖我手，話今日係佢生日，所以我就做佢男友，但一落機就冇下文。」之後眾女主持揀誰最吸引，盈盈、何依婷及林穎彤都揀陳國麟，覺得他拍過15次拖見多識廣，而且成熟穩重。