坂道美琉　騎乘天才　秒殺對手

現代人生活節奏急促，乜都要快手快腳搞掂！不過有一件事就相反，慢慢做先至有Feel，過程愈長愈好，可以有更多時間享受箇中快慰就係男女交歡喇！然而，面對住坂道美琉就唔同講法，因為佢能夠秒速完事！

人見人愛

日本AV廠FALENO自成立以來，不停發掘優質新人，亦從好多AV大廠挖角，更專門向S1落手，先後拉攏天使萌、橋本有菜、吉高寧寧同天川空。之但係咪搞到S1冇晒頂級女優？大家又唔使替佢擔心，因為廠內本身猛將如雲，好似坂道美琉咁就有資格成為天使萌嘅接班人喇！

現年21歲嘅美琉擁有一副嬌俏童顏，充滿純真甜美感覺，與剛剛出道嘅天使萌一樣人見人愛，而且同樣擁有一副白滑胴體，胸部大小適中且外形美觀，夠渾圓又夠彈力堅挺，兩顆車厘子色澤淺淡兼細細粒，配上纖巧嘅體態，睇落順眼又不失養眼感覺，而呢副纖巧輕盈嘅胴體仲令佢喺床上發揮上乘技巧添！

靈活輕快

佢喺2018年成為S1嘅新人，不過出道初期唔算好顯眼突出，皆因當時廠內有「神乳」女優Rion搶晒風頭。好彩佢好快就掌握到各種床上技巧，特別係騎乘功夫，身輕腰幼，騎上男優身上可以靈活地扭動身體，動作輕快而順暢，猶如跳舞一樣騎乘嘅場面，的確係令人睇得如癡如醉，連日本AV達人東風克智都大讚美琉為「騎乘位之天才」，仲話畀佢騎住嘅如果唔係專業AV男優而係普通男人的話，肯定一秒就會畀佢KO！

除咗騎功精彩悅目，美琉嘅床上反應亦為一絕，因為佢相當敏感，喺男優嘅猛攻之下情不自禁大叫大嚷，身體更會不由自主咁出現痙攣，甚至會爆發激烈潮吹，激戰場面睇到人血脈沸騰！

坂道美琉喺社交網除咗會分享最新嘅AV演出消息，亦會上載好多性感自拍照，Click入去就可以一飽眼福喇！

Profile

年齡：21歲

身高：5呎2吋

三圍：32C-23-33