傳說聖誕樹上嘅燈飾源自聖誕蠟燭，因此至今唔少地方仍有聖誕夜點燭光嘅傳統。咁大家又知唔知喺情色俚語中嘅蠟燭（Candle），卻另有暗示呢？當然亦唔少得介紹相關嘅成人作品畀大家欣賞啦！

男士兵器

「Candle」解做蠟燭，喺情色俚語中，佢原來有另一個意思，就係指男士嘅兵器！據稱呢個暗示已經有相當長嘅歷史，事緣喺中世界時嘅女士，因為蠟燭呢種長條物相當就手關係，所以被當成自娛嘅道具之一，亦因為咁，燭光「Candling」同蠟燭台「Candle Sticking」，有女士自娛嘅意思。

體位招式

蠟燭固然係愉虐玩意嘅道具之一，但係大家又知唔知佢亦係其中一招性愛體位呢？玩法係男士先企喺度，而女伴則身貼身背住站喺男方前面，為咗方便進行活塞運動，女士可因應高度而企喺男士腳面或者趷高臀部，期間男士可從後挑逗女伴啪上半身，而女士則可拗腰跟男方舌戰。據性學家稱呢招嘅好處係男女雙方嘅身體緊貼，從而得到調情嘅效果。

激情四射

今年聖誕冇派對，氣氛少咗好多，不妨留喺屋企欣賞呢套由Abigail Productions喺2009年11月推出嘅經典作品《Candles》，搵嚟Claudia Valentine、Chase Evans、Nikki Rhodes等幾位紅極一時嘅脫星演出，全片共有4幕床戰，激情四射兼汁液橫飛，其中以Nikki Rhodes演出嘅一幕最精彩，贏盡四仔迷嘅掌聲。1982年1月20日出生嘅佢，擁有34C-25-35嘅迷人身段，出色嘅床技兼狂野嘅叫床聲，深得四仔迷熱愛，難怪呢套作品會被喻為經典之作。

拘束玩蠟燭

深田詠美玩拘束？仲要玩埋蠟燭？冇錯！近年愈演愈激嘅佢，2019年11月演出呢套由kawaii推出嘅作品《種子榨取中速遞》，故事講述癡女詠美為咗尋找精壯M男，挑選3位猛男對戰，喺佢嘅調教之下，最後畀佢搞到腳仔軟！1998年3月18日出生嘅詠美，2017年2月以SOD專屬女優出道，擁有一對33F巨乳，精於玩社交平台嘅佢，更係人氣十足，家陣社交網追隨者人數已超過163萬，比三上悠亞嘅152萬仲要多，勁呀！