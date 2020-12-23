上《造星III》食盡負評　Odilia崩潰諗過自殺

組合Bingo成員Odilia在《全民造星III》30強止步，性格直率的她在節目中盡展真性情，結果被網友鬧爆「八婆」、「難相處」、「跳唱唔掂」、「態度差」，甚至人身攻擊，慘食「負皮」的她大受打擊！對此她決定畫塗鴉宣洩不滿及壓力，牆上盡寫上網友對她的批評，包括「Odi，不了」、「藉口多多」、「自視過高」、「能力不足」等，勇敢面對批評！

回想該段大受打擊的日子，她坦言心情跌入谷底，控制不到情緒，甚至不敢出街，很怕被人認出，鑽了牛角尖的她更一度對監製花姐和導師彭秀慧（彭導）反感，坦言討厭兩人：「覺得點解剪接後播出街嘅自己，係個態度好差嘅藝人，打造到我成為觀眾唔討好嘅角色，而且網民嘅惡意留言令我感覺難受，令我明白咩叫人言可畏！」愈講愈激動的她，更喊爆自爆當時曾想過自殺：「嗰陣明白點解咁多韓國藝人自殺，我試過有一刻見到個窗有想跳落去嘅感覺！但冷靜落嚟，明白就咁走咗既話，就會帶住負評走，我唔想咁樣。」

她坦言最後全靠朋友及公司同事開解，好好反省自己，才能走出牛角尖：「我明白到自己各方面嘅不足，認清自己嘅缺點，諗深一層，真係要感激花姐同彭導嘅批評，對自己愈狠、進步先會愈快，先可以真正跳出自己嘅舒適圈，希望我可以做得更好，重新出發！」