【陳豪助攻】張智霖黃宗澤智勇孖寶打到笑

黃宗澤首次與張智霖合作，主演邵氏劇集《非凡三俠》，包辦所有打戲的他笑言幸好平時有運動底子，故未有打到虛脫，更表示開續集必會第一時間報名。至於陳豪雖然客串，但同樣要打到飛起，笑言非常好玩。

由張智霖、黃宗澤（Bosco）、周秀娜、陳豪、王浩信、蔡潔及高海寧等主演，由邵氏兄弟與優酷聯合出品的劇集《非凡三俠》，將於本月28日（星期一）起晚上8時30分在翡翠台播出。此劇走動作喜劇路線，故事講述失意小說作家張智霖，本與電影特技人Bosco互不相識，但因大家成為一宗女孩被拐案的目擊者，無辜捲入國際擄拐集團頭目王浩信的黑幫廝殺，期間要靠退隱江湖的酒吧老闆陳豪幫助解決危機。每集除了要鬥智鬥力，更激戰連連，加上喜劇元素，可謂笑中有淚！

Bosco坦言與張智霖第1次合作已甚有火花：「佢好搞笑，仲𡃁仔過佢個仔，成個大細路咁， 合作得好愉快。」又指自己在劇中由頭打到落尾：「全程都係我打晒咁滯，好在平時有做運動先冇虛脫，如果第時開續集記得預我！」至於客串的陳豪亦有打鬥場面，令他大呼好玩：「我係做退隱江湖嘅大佬，會畀啲貼士兩位男主角去解決問題，雖然只係客串，但要打又有槍戰戲，好好玩。」他又笑言劇組吃喝玩樂時，自己會留在酒店休息，非常宅男！

拍出「網大」感

而監製樂易玲表示為《非》劇曾到台灣及澳門考察，但最終落實於馬來西亞取景，雖然申請拍攝批文需時，因拍攝道具如槍等均要進口，幸最終排除萬難在當地取景，她表示多謝台前幕後齊心協力，拍出好作品，更自爆劇集超出預算仍繼續拍，皆因想拍出「網大」的感覺：「我份人好心軟，製片同我講唔夠預算，我會睇吓場戲重唔重要，諗吓會唔會有其他地方填補到，填補唔到超出預算都要拍！」另外，張智霖與Bosco亦有新嘗試，為《非》劇國語版配音， 非常專業。

王浩信做反派靠舊棉花增氣場

今次飾演大反派的王浩信，挑戰性甚大，笑言連自己也討厭劇中角色：「角色係販賣兒童嘅罪犯，有段好悲慘嘅經歷，令人物背景演得豐富兼有層次，有好多發揮空間，我覺得好吸引。最難忘係個角色要喺嘴唇上方塞塊棉花， 令個嘴唇好似揭開咗，當然化妝師有幫手去配合呢個效果，令我無論講嘢同成個樣都受到呢個妝容影響，出嚟個氣場變得唔同，連我自己都憎佢。」

而飾演張智霖瘋狂粉絲的高海寧，更為角色設計造型：「我個角色係四眼妹， 紮咗條辮仔，我特登喺鼻樑加啲雀斑，令造型更加可愛。」而編審陳十三亦讚高海寧及王浩信雖然只是客串，但演技及投入感十足，非常專業。

蔡潔玩分身扮人工智能人

蔡潔繼劇集《飛虎之雷霆極戰》後再次與黃宗澤合作，今次她更分飾兩角，既是女主角閨蜜，又是張智霖小說中虛構的人工智能人，她表示很開心能夠參與此劇，又坦言在馬來西亞拍攝的一場爆炸場面令她非常難忘：「嗰日喺最多人嘅阿羅街拍攝，劇情講我撞到兩位男主角，搭咗架車之後爆炸，好大場面，條街又多人，其實我講對白嗰陣，身邊有好多遊客行嚟行去，好迫，平時做戲會有空間，但今次係冇，仲要行啱個位，真係好考臨場反應。」