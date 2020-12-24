睇錢擇偶！崔碧珈寧願揀阿伯唔吼窮郎

一年將至，36G女神崔碧珈自去年聖誕節前夕，與「大話情人」吳浩康分手後，她至今感情依然交白卷，故今年聖誕、新年都只會與母親一起過，但她沒有對愛情有所恐懼，仍然會做等愛的女人！至於擇偶條件亦很簡單，她表示最緊要思想、價值觀一致，只要能夠擦出火花、互相吸引，任何國籍、膚色甚至80歲伯伯都不是問題，最怕因個人問題而令財政失控的男人：「如果另一半陷入咗財政危機，好多嘢會畀人牽住走，當然我講緊嘅係因為個人行為有問題，而出現財政危機嗰啲，例如賭錢咁。（有冇遇過？）有嘅！但人嘅記憶有限，我唔會去記呢啲唔開心嘅嘢，唔會記得邊個。」

不少年過30歲的女星考慮雪卵，擁優良基因、現年32歲的她會否作出考慮？她坦言曾諮詢醫生意見：「我年年都做婦科檢查，醫生話一切都好好，40歲後先好同佢傾呢個問題，所以暫時冇呢個諗法。」

回望2020年，她直言最開心是跟母親度過不少共處時光：「雖然我哋係一齊住，但其實前1、2年我經常周圍飛，1個月頂多得7日喺屋企，依家因為疫情多咗時間喺香港，我哋會一齊行山、睇電影，令我深深明白陪伴先至係最重要。」

有樂亦有苦，她表示今年最不開心的是，身邊不少朋友苦心經營的餐廳紛紛宣布結業：「佢哋好辛苦先做到間餐廳有聲有色，一下子化為烏有！不過我明白佢哋嘅決定，依家真係要先止蝕。（你嘅收入有冇都受疫情影響？）好感恩都差唔多！因為多咗Online廣告，希望本身今年要開嘅電影，出年可以順利開番機。」

場地提供：角川