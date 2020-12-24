吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、出行、會友

忌：醃製、醞釀、治喪

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、2、4、6

幸運顏色：黑

生肖指數 是日吉星：鼠

鼠：★ 投資運上升，可作長線或短線投資，會有不錯的回報。黃色有助運勢。

牛：↓ 你和你的愛侶雖然有着不同的理念，但多站在對方的立場想想吧！

虎：→ 早前欠下的債項已日漸減小，得到朋友伸出援手，財政問題得以紓緩。

兔：→ 情人和家人有了點小誤會，只要向雙方好好解釋一下，就能大事化小。

龍：→ 好好記錄你的財務狀況，每天的金錢使用去向，有助你以後的策劃。

蛇：↑ 金錢方面有較大收穫進帳的可能，今天適宜和專家商量一下投資大計。

馬：↓ 容易被小事情弄致心神不定，勸你在發脾氣前先深呼吸，可避免麻煩。

羊：↓ 是日沖煞，工作上頗順利，但樹大招風，慎防有小人在背後說你的不是。

猴：→ 不宜洽談生意或制訂長期合約，如要簽約的話，宜看多幾遍確保無誤。

雞：↑ 人與人之間的相處是貴乎溝通及真情，這會使你朋友更願意向你親近。

狗：→ 晚上的交際場合中，你要多多節制，不宜喝酒，也不宜吃生冷的食物。

豬：→ 凡事都不要斤斤計較，你這種脾氣也應該改改，這會使人討厭的。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：戀愛運略為不穩，宜對伴侶多予關懷，人緣及桃花運轉佳，單身朋友宜加以善用。

金牛：社交及財運不穩，聯誼會友開支或會較大，家庭運回穩，有助改善人際關係改善。

雙子：辭令及思考力轉佳，加上人緣及桃花運回升，較能得到伴侶、家人的感諒及關懷。

巨蟹：旅遊、出門、公幹、海外等項目，或會出現一點阻力，雖保持正面及積極態度。

獅子：體能稍遜，宜爭取休息多放鬆，人氣及應變能力甚佳，有助提升溝通及思考能力。

處女：戀愛及工作運稍遜，宜多注意溝通，人氣及鬥志較佳，貴人助力強，助維持穩定。

天秤：社交運甚佳，宜多爭取曝光，出勤、公幹或旅遊等，有利招引戀愛及工作良機。

天蠍：事業運較佳，有利出勤及海外發展等，但人緣運稍遜，宜低調行事及多作協調。

人馬：旅遊運較佳，有利廣結善緣、交朋結友，貴人運不俗，聯誼會友，可助增進士氣。

山羊：情緒不穩，宜多休息、多放鬆，異性緣及夫妻運回升，宜增進夫妻身心情感交流。

水瓶：桃花、人緣及戀愛運較佳，多曝光助招引戀愛良機，宜善用公餘，切勿錯失良機。

雙魚：人氣稍遜，較易招引人事問題，宜多予協調，工作運轉佳，可望提升進度和業績。

預測：社會氣氛稍遜。假期避免進出人多擠迫之地。