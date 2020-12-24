東方日報C1：高聖遠咀女照流出　周迅「祝安好」離婚了斷

內地女星周迅與高聖遠傳離婚傳足多年，他們未曾公開承認，但前晚網上瘋傳高聖遠與一名女伴的親密照，更有傳女方已懷孕，消息震驚娛樂圈！經過一晚沉澱後，兩位主角各自在網上發文，以「祝安好」互相祝福，高的經理人亦證實 他們的婚姻玩完！

46歲影后周迅與51歲的美籍華裔演員高聖遠，2014年在內地閃婚，初時表現恩愛，惟往後因工作關係聚少離多，甚少合體，2017年開始傳婚變，女方經理人多次否認。直至今年5月，男方刪除社交帳戶與周迅的合照，女方則不時被拍得與天后王菲的女兒竇靖童出雙入對，婚姻關係再次成謎。

傳新歡已有喜

前晚網上瘋傳高聖遠親吻一名長髮女子的照片，2人閉起雙眼情深一吻，相中女子樣貌娟好，並用手輕輕搭着對方膊頭，關係不言而喻，她更上載親筆情信，當中寫道：「親愛的，祝你旅途好運，充分利用每一天，我將滿懷熱情地等你。世界上也許有數百萬朵玫瑰，但我是你唯一的、獨一無二的玫瑰，我愛你。」隨即有傳他們準備拉埋天窗，女方更被指懷有身孕。

周迅與高聖遠未曾宣布離婚，男方與女伴的親熱照卻在網上瘋傳，大批網友即議論紛紛，成為熱搜首位。2位當事人昨午終在社交網回應，而且幾乎在同一時間發文：「祝安好！」網友認為此舉代表他們承認已離婚，有人在周迅的社交帳戶留言安慰。

高聖遠的經紀人葉可棠證實2人已分開一段日子，但未有透露離婚的具體時間，又指高的心情沒受太大影響，不過直言事件的關注度令他感到相當意外：「以為大家都知道了，私人事情沒想太多。」

財產分配欠共識？

離婚傳聞早已甚囂塵上，包括被指4年間零互動、今年女方未有現身老公的生日派對等。事實上，由於事業、背景和身家懸殊，加上生活文化和語言不通，當初他們閃婚時已不被看好。有傳婚後2年，這段關係已出現裂痕，男方曾提出分居，惟因婚前沒有簽訂協議書，故就財產分配問題出現分歧。貴為影后的周迅知名度較男方高，賺錢能力亦勝一籌，她不願接受對方提出的分產要求，故雙方一直未達成共識，令離婚一事陷於膠着狀態。

就財產分配問題，高強調雙方一直財政獨立，故離婚後不存在這個問題。據知他們簽字離婚已一段時間，而昨日發文互相祝福，是希望踏入新一年會有個新開始。

另有指高離婚後與咀嘴相中的女子交往，惟2個半月前已分手。他本來打算在農曆新年交代婚姻狀況，惟「前女友」突然上載過往拍下的親密照，令他和周迅大感意外。

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