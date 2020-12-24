甘嘉拉圖被飛！《色慾都市》被傳將再拍劇集

《色慾都市》傳再拍劇集谷HBO Max，甘嘉拉圖（右一）被DQ！

潮流興集體回歸，最近美國傳媒指HBO神劇《色慾都市》（Sex and the City）將回歸拍迷你劇集，並在旗下收費影視平台HBO Max播映。劇中3位「色慾女」莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）、姬絲汀戴維絲（Kristin Davis）和仙菲亞尼克遜（Cynthia Nixon）將回歸。惟獨是與劇組鬧翻、飾演Samantha的甘嘉拉圖（Kim Cattrall）將不會加入！

3年前甘姐已公開表明沒有興趣再演《色》，查實去年9月身兼劇集女主角和監製的莎拉受訪時已表示有興趣再拍《色》。她說：「我會想知道佢哋依家喺邊度，我充滿好奇心，自從最後一部《色》電影上映後，呢個世界改變咗好多，包括科技同社交媒體。仲有性別政治同MeToo運動，仲有『時辰到』（Time’s Up）的反性侵犯運動...好想知Carrie Bradshaw（莎拉角色）分享佢嘅感受同睇法。 」

《色》劇集於1998年於HBO頻道首播並大受歡迎，劇集於2004年終結。之後原班人馬於2008年和2010年開拍兩集電影。