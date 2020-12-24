【健樂事】火雞是最優質的禽肉？

火雞含豐富營養，被視為最優質的禽肉！（互聯網）

平安夜有乜搞作？梗係食聖誕大餐啦！而講到最應節的美食，非火雞莫屬！

其實火雞跟我們平日吃的雞一樣，屬於相對健康的白肉，肉質細嫩清淡之餘，更具備「一高三低」（即蛋白質高、脂肪低、膽固醇低、熱量低）的優點。以100克烤火雞肉為例，只有5克脂肪及76毫克膽固醇，相對而言，雞、鴨、鵝的脂肪含量分別為7.4克、11.2克、12.7克，膽固醇則為89毫克、89毫克和96毫克，因此火雞被視為最優質的禽肉！

此外，火雞含有豐富維他命B3、B6和一些身體所需的元素，如硒、鉀、磷、鐵、鋅和色胺酸，後者能製造血清素，有助穩定情緒及促進睡眠。

值得一提，火雞肉縱然健康，但也要吃得其所，注意飲食健康的你，應謹記以下要點：

1.首選脂肪和膽固醇最少的火雞胸肉，盡量不要吃火雞肝。

2.不要吃皮，因脂肪含量高。

3.烹調方法以焗、燜為佳，可減少用油量，避免煎炸。

4.徹底煮熟，確保殺死所有細菌。

5.跟雞肉一樣，不是人人都啱食火雞，若身體出現感冒發熱、內火偏旺、痰濕偏重、熱毒癤腫等，最好戒口。