北美將上映　《神奇女俠1984》票房唔睇好第3集恐開唔成　

DC今年壓軸超級英雄大作《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）自上周於北美以外地區上映以來票房成績麻麻，影片明日終於在北美戲院以及影視平台HBO Max「雙線」開畫，目前預售票房僅收480萬美元（約3,744萬港元），預計開畫成績唔理想。傳媒因而唔睇好《神》將會開拍第3集！

《神》於中國上畫接近1周票房不升反跌，至今累積票房僅得1.46億人民幣（約1.73億港元）票房跌至第6位。雖然票房不似預期，不過女主角Gal Gadot仍盡最後努力狂谷宣傳，日前更將社交網帳戶問改為片中女主角Diana Prince名字出po，上載片中大量花絮照。而她近日受訪時亦寄望《神》開拍第3集。她表示希望下集安排於當代而唔好再講番40年代。而導演Patty Jenkins之前亦表示已同編劇老公討論過第3集劇情，但因今年的疫情而覺得構思的故事不適合拍，目前不確定會否開拍第3集，而自己亦不確定會否回歸，一切要等續集的反應。

Gal憑「神奇女俠」上位，其家鄉以色列有傳媒日前就搵番2009年她為當地的攝影師拍攝的舊照，當時她已化身成「神奇女俠」拍照，結果「開口中」憑角色上位。