《KBS演藝大賞》遙距形式舉行　Eric唔戴罩碌齡捱轟

南韓新冠肺炎疫情仍然嚴峻，韓團UP10TION先後有3名成員確診，而女歌手金請夏與男團Golden Child成員宰鉉亦證實中招，不過男團THE BOYZ成員Eric今日就因被爆上月與友人在保齡球場碌齡時沒有戴口罩而惹起爭議。

今日有網民在討論區上載Eric上月中與2名高中同學到保齡球場時的短片，片中見到Eric並沒有戴上口罩，而當時南韓全國的確診人數超過200名，當局實施1.5級的社交距離措施，呼籲國民在進行室內進行活動時要戴口罩，不少網民都鬧爆他欠缺防疫意識。

THE BOYZ所屬的Cre.Ker事務所今日發文為Eric未有遵守防疫守則致歉，並指Eric正在為自己犯的錯反省，但表示會對散布惹起誤會的照片及短片的行為採取法律行動追究，而Eric其後發文指當日他是與上月入伍的高中同學食飯後一起去碌齡，為在公眾場合沒有戴上口罩道歉，又表示對自己的犯的錯感到羞愧，承諾今後會更注意和小心。

另外，KBS電視台年度頒獎禮《KBS演藝大賞》將於今晚舉行，電視台宣布因疫情關係，頒獎禮將以非面對面的形式進行，屆時只會有頒獎嘉賓在現場，得獎者會透過影片發表得獎感受，但大獎則會在現場頒發。至於年度歌謠盛事《SBS歌謠大戰》將於明日在大邱舉行，SBS電視台指活動不會招待觀眾入場，為了減少同場人員的人數和演出者之間的接觸，所有演出將會以事前錄影形式進行，至於將於本月29至31日舉行的《MBC演藝大賞》、《MBC演技大賞》、《MBC歌謠大祝祭》、《KBS演技大賞》及《SBS演技大賞》，電視台方面仍在商討以甚麼模式舉行。