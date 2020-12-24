全新美食家品雜貨店　優質生活品味

近日有唔少全新雜貨店登場，有專門供應葡萄牙特色美食，又有與人氣網店合作開設全港首間實體店，帶來別具品味生活體驗。

葡國特色美食

位於尖沙咀專門供應地道葡國家常料理的葡匯咪走雞葡國餐廳，早前開設全港首間主打葡萄牙文化及美食專門店Bairro à Portuguesa葡匯，將正宗葡萄牙各種特色美食、醬汁、皇家酒莊葡萄酒及有機環保生活用品空運到港，如伊比利亞半島黑毛豬火腿、皇家酒莊的葡萄酒及國宴酒、No.6 meia.duzia人手製作鮮果醬汁、當地最受歡迎和最典型葡萄牙Galao咖啡等。其中No. 6 meia.duzia人手製作醬汁標榜Portuguese Flavors Experience，全人手製作，含逾55%鮮果，配合當地有機耕作原料、紅酒、馬德拉酒製成醬汁，以新穎精美的油彩鋁管、試管，包裝外形既環保又搞鬼吸睛。整個鮮果醬汁系列備有多個主題，如蜜糖、朱古力醬、生果醬、紅椒醬、橄欖醬等，數十款組合味道，配合鹹甜美食、芝士、火腿、海鮮、餅食等，讓喜愛葡國美食的食客可以輕鬆「把葡萄牙帶回家」，安坐家中享受高質美食，輕鬆煮出葡萄牙料理，換個角度感受葡國飲食文化。小店趁聖誕及新年更設計了多款聖誕禮物籃，Hamper內有葡萄牙波特酒、黑毛豬火腿、No.6 meia.duzia朱古力醬、沙甸魚、風乾鮮果、蜜糖等，相當有驚喜。

日系生活風格

APITA由即日起於太古城店內開設全新「樂活空間」，搜羅來自日本及世界各地的優質生活商品的同時，更與人氣網上商店IAMMAMA合作開設香港首間「IAMMAMA × AKOMEYA TOKYO」期間限定店，引入日本著名品牌AKOMEYA TOKYO商品，除了以極嚴謹標準挑選日本最優質白米外，還帶來各式日本食品及生活雜貨，包括湯包、罐頭魚、咖喱、蛋糕、啫喱和抹布等。精心挑選推介包括長野縣中野市產的風爽米、選取產自平戶的飛魚乾炮製的烤飛魚高湯包、擁有25年經驗的中山久良蔵的抹茶紅豆磅蛋糕、用原件挪威鯖魚加入產自日本的柚子汁的鯖魚罐頭（柚子口味）等，大家毋須前往日本，亦能選購日本著名高質名物。由即日至12月24日，為慶祝開業而免費送贈特色棉花糖，並開設聖誕襪編織體驗工作坊，讓大家有機會親手製作聖誕小物增添歡樂氣氛。