德國3大聖誕市集知多少？

受疫情影響，今年世界各地的聖誕節也難免失色。就連享有「聖誕大國」美譽的德國也不例外，當地每年會舉辦超過2,500個聖誕市集，璀璨絢爛的節慶裝飾加上琳琅滿目的聖誕精品，萬人空巷逼爆會場，將節日氣氛推上高峰。無奈的是，今年德國大部分的聖誕市集也被取消。還望下年聖誕可以親身到訪，先介紹該國三個最具代表性的聖誕市集讓大家溫故知新吧！

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最頂級規模 斯圖加特聖誕市集

位於德國西南部的斯圖加特（Stuttgart），其市集（Stuttgarter Weihnachtsmarkt）自1692年開辦至今已有328年歷史，是世界最大的聖誕市集之一，包括有Schlossplatz、Schillerplatz、Marktplatz及Karlsplatz四個廣場同時進行，一共有超過280個攤位！售賣的貨品亦包羅萬有，木製飾品、燭台、糖果、玻璃製品、布料等，一定不會空手而回。與此同時，市集內亦有甚多看點，其中於Schlossplatz廣場可以見到約25米高、動用4萬顆燈飾點綴的聖誕樹，更有將當地招牌景點如保時捷博物館及電視塔等作靈感的燈飾！另外，市集更舉行最美攤檔的比賽，選出最有心思的布置，所以攤檔的頂部擺設大都誇張奪目，例如拉着鹿車的聖誕老人、大大個聖誕裝飾、金色天使等等，令人目不暇給。

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最歷史悠久 德累斯頓聖誕市集

作為德國薩克森自由邦首府的德累斯頓（Dresden），其聖誕市集（Dresdner Striezelmarkt）是德國文獻記載最古老的聖誕市集，創立於1434年，是德國三大聖誕市集之一。該聖誕市集於十多個地方舉行，共有逾230個攤位，當中主會場位於舊市集廣場（Altmarkt）。由於德累斯頓周邊地方是手工藝品的產地，所以市集內你會搵到厄爾士山脈的玩具及飾品、盧賽希亞的湛藍彩服及陶器，及普勞恩的喱士掛飾等出品，而市集更有烘焙坊炮製聖誕節必吃、發源自德累斯頓的聖誕麵包Stollen，讓你一嘗即焗即吃的滋味。市集內有舞台作聖誕及音樂表演，亦有摩天輪、小火車和大型旋轉木馬等設施，不得不提還有於市集中心豎立14.62米高的聖誕風車塔，可說是市集的一大標誌！

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最享負盛名 紐倫堡聖嬰市集

德國南部巴伐利亞邦第二大城市紐倫堡（Nuremberg），自古以來有「聖誕之城」的美譽，連聖誕經典音樂劇《胡桃夾子》都以它為故事背景。要數德國最為人所熟悉的聖誕市集，非紐倫堡聖嬰市集（Nurnberger Christkindlesmarkt）莫屬。該市集每年從世界各地吸引超過200萬人次到訪，其歷史可追溯至16世紀。聖誕市集主會場開設於老城區中央廣場上，超過180個攤位售賣和聖誕節有關的物品，必買手信包括胡桃鉗、梅乾小人、金色天使等特色公仔，亦有包羅萬有的聖誕裝飾、手工製品和食品飲品。紐倫堡市集還有一個特別的賣點——聖嬰Christkind，每兩年選出一位在紐倫堡出生的16至19歲少女作為聖嬰，相當於紐倫堡聖誕市集的代言人。 市集內設有兒童遊樂區，旋轉木馬、迷你摩天輪及蒸氣小火車等等，充滿童話色彩。