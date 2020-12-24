Get韓國女星妝髮　化身節日搶鏡女王

一年一度的聖誕節終於來臨！雖然今年冇得開Party，但應該都無阻大家要「靚」住過節的心。要做人群中最亮的一顆「星」，當然要從打扮入手，不如參考一眾韓國女星的妝髮和配襯技巧，再搭配個人風格造型，就可以化身迷人的節日女孩！

百變仙氣髮色

除了反璞歸真、回歸天然的黑色和深色髮色，霧藍、紫、橘粉、粉紫、奶金色等充滿仙氣的髮色在近期亦深受韓星追捧。這類搶眼髮色雖可凸顯五官個性，但染起來也頗花工夫。若純粹貪新鮮，只想在佳節期間換個新形象，建議改用短期染髮劑，玩幾天仙氣Look之後換回正常髮色。若嫌單色髮色不夠突出，可考慮兩種不同髮色的拼色染髮或局部挑染，甚至倣效韓國女星搭配畫家帽或勁誇張顯眼的髮夾，就可以輕鬆搶Fo。

麻花 x 三股辮 + 搶眼頭飾

從韓國綜藝節目或MV中發現，不少韓國女星或女團成員愛綁三股辮，但她們的三股辮會加一點變化，例如上半部分編成麻花辮，下半部分才編成三股辮，所以看起來感覺更具層次感。除了編法上玩變奏外，她們又會在辮頭和辮尾加上搶眼頭飾或絲帶，配襯埋一身流行服飾，感覺就會加倍亮眼。

百搭閃閃眼影

節日中不可缺少的是Bing Bing的感覺，利用帶閃粉的眼影可搭配出不同節日眼妝。初級版是在上眼皮中大面積塗上帶閃粉的眼影，再加上明顯的上揚眼線與根根分明的太陽花睫毛，便能打造靈動閃爍眼妝。

若想更具特色，可倣效韓國美妝達人Pony介紹的兩款節日眼妝。第1款聖誕紅棕色眼妝的步驟是：先以橘色眼影在上下眼皮打底，再用帶閃粉的深啡色在眼尾加深顏色，以及用帶閃粉的奶白色塗在眼頭和臥蠶位置。最後再黏上假睫毛、刷上睫毛膏、畫上眼線即可。

她示範的第2款眼妝着重眼影拼色，步驟是先於上眼皮前3分之1位置塗上閃粉紫色，後3分之2塗上粉紅色。再於下眼皮前3分之2塗上閃橙色，後3分之1塗上啡色，再搭配靈動的睫毛，就能讓雙目散發節日神采。