靈敢侶情：聖誕最緊要快樂

寫這篇前，我不停回憶和思考關於聖誕的事，畢竟，出稿當日是平安夜。

然後，我想了幾個題目，第一個，當然是「疫情下的聖誕」，但呢個係衰嘢嚟，今天應該很高興，我不想寫。第二個，是怎樣在家過聖誕，但都說不談疫情，所以又被我否決。第三個，是我以前怎樣過聖誕，想着想着，大件事！我竟然想不出來。

去年聖誕，你們大概去了派對吧？我沒去，因為忙着拍攝新年節目。是的，節目都需要預早拍攝，當大家在11月期待聖誕節時，我已經在鏡頭前自己Hyper地過了；而當你在過聖誕，我已經要拍攝農曆新年節目。

即使不去派對，至少也會出街吃個飯吧？我也沒去，事關我的錢都投放在寫食譜上，那有錢吃聖誕大餐？況且，懂得煮便會知價，我在家煎塊牛扒，數百元已經買到一塊質素極好的，去餐廳吃起碼要千元，捨不得捨不得。

好啦，不出街吃飯，出街逛也會吧？也…沒…有！真正的我其實好麻甩，兩年才買一次衣服，一對鞋子穿爛了才會買第二對，出街不拿手袋也沒有銀包，平日亦不吃零食，逛街於我來說，有如迷路，如非迷路，我不會花時間做沒有目的的事。

那不逛街也可以出街走走吖？沒！在我來說，聖誕一旦出了街，就像被吸進黑洞，休想回到家。何解？因為沒車，有車都塞爆。話說有一年聖誕，我應該是瘋了，竟然走出尖沙咀買大閘蟹（那時186磅，甚麼都會吃）。買完後，打算坐的士趕回家吃，心想也不過是十分鐘車程，可是，完全無車。最後，只好坐巴士，由原本的十分鐘車程，足足塞了個半鐘。很記得我在車上攬着大閘蟹，感受着它由熱騰騰降至凍冰冰，心痛得不得了。

總括來說，雖然我最喜歡聖誕節，但我沒有事可以告訴你，因為我很宅，也極喜歡工作，所以麻煩大家玩埋我嗰份，但記緊要安全，保持社交距離。

是的，我份人好長氣，說不提疫情，還是提了，哈哈！各位聖誕快樂！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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