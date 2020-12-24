咖啡新口味限時新品　冬日好醒神

最近氣溫下降，對手腳冰冷的人來講，拎住杯熱騰騰的咖啡，真係暖身又提醒，有時間的話可選擇買咖啡豆慢慢處理，無時間的話，一個濾泡掛耳包同樣方便，坊間也有咖啡店推出特調的咖啡飲品，冷熱自選，同樣醒神。

001系列

HYPEBEANS的咖啡豆，一向由品牌顧問兼著名咖啡師Hiroshi Sawada使用德國老式烘焙機烘焙，近日品牌推出全新「001」咖啡豆及濾泡掛耳包系列，這款有濃烈口感的烘焙咖啡，沖泡成黑咖啡時，會有黑朱古力和堅果的香氣。加牛奶沖泡時便會有焦糖和牛奶朱古力的味道，無論變成濃咖啡又或Latte等都各具風格。

男女特調咖啡

灣仔開設的The Corner Coffee，近日駐場咖啡師為香港藝術中心設計了2款咖啡特調，並以1男1女的英文名來命名。Tong是用Tonic、玫瑰糖漿加Espresso的黑咖啡，意指沉穩的男士。Maggie則用鮮奶、玫瑰糖漿加Espresso，寓意溫柔甜蜜的女士。另外，店內亦推出本地插畫師林家豪的隨行杯，杯上圖案以手繪風格和香港主題作設計，顯示出灣仔港灣道的景色，很有本土情懷。

人氣網紅店限定套裝

由資深地區賽評審專業咖啡師主理的超人氣網紅咖啡店Lagom Kaffe，首次推出100%手感烘焙精品咖啡豆，聖誕節期間，更帶來驚喜節日限定精品咖啡套裝，包括人氣TOFFY自動研磨咖啡機及小店獨家烘焙咖啡豆（Brazil Fazenda或Ethiopia Guji Natural G1)，將兩款口味咖啡豆配合日本TOFFY Aroma自動研磨咖啡機，一個按鈕就可以做到磨豆及濾煮，3分半鐘內由咖啡豆製作成一杯芳香醇厚的咖啡。深焙口感層次豐富、酸苦均衡且略帶甜味，餘味回甘，香氣飽滿。咖啡控就算避疫在家都可以歎到高質咖啡原味道。

時裝人名店推隨行杯

素來甚受型男型女歡迎的Ralph's Coffee最近有新搞作，除於中環商場開設聖誕市集外，更於市集及期間限定店推出限時發售的Ralph's Coffee × Sttoke BEAR-ista咖啡隨行杯，採用優質食品級304不銹鋼製造，雙層真空隔熱結構加上精工焗漆外層，令咖啡保溫長達3小時、保冷6小時，確保每款咖啡滋味不變。咖啡隨行杯為咖啡迷完整保留咖啡原味，同時減少拋棄式咖啡杯造成龐大的廢物量。加上內外一體的流線型設計符合人體工學，能貼合掌心，有助穩固握緊杯身，要優雅啜飲杯中咖啡話咁易，而橡膠防滑杯底及防漏蓋則迎合都市人馬不停蹄的生活模式。用隨行杯可直接沖泡品牌掛耳式咖啡，濾袋由日本手工製造，薈萃哥倫比亞、巴布亞新畿內亞及秘魯的精品咖啡豆，手沖濾袋方式，帶來充滿果仁氣息的咖啡口味，如朱古般苦中帶甘的餘韻，喚醒味蕾。