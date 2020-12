普天同慶的聖誕節,卻因新冠肺炎疫嚴峻,令到市面變得蕭條,向來熱鬧又玩嘢的《愛.回家之開心速遞》一班島大學生:「金城安」周嘉洛、「朱凌凌」吳偉豪、「Bonnie」林凱恩、「熊心如」蘇韻姿、「Candy」葉蒨文、「島大女神」鄺潔楹、「佐治」張明偉、「阿壯」焦浩軒、「頭皮」吳卓衡、「書蟲」林浩文、「面油」羅永健等,特別炮製聖誕歌MV,送給香港人,希望在冷清的氣氛下,與觀眾齊唱齊笑,重拾一點溫暖。

他們今次沒有過往的Cosplay,而是清一色紅噹噹聖誕火紅裝扮,合唱《All I Want For Christmas Is You》及《Last Christmas》,眾人樂而陶醉,無論聲與畫同樣吸引。而本身有音樂底子的張明偉,因為平時夾開Band,所以有關籌備和錄音等工作,都由張明偉一手包辦,有鑑「島大」生並非專業歌手,他們雖然有點擔心甩Beat,但人人都很畀心機跟張明偉的安排學習,在日日為《愛.回家》開工同時,亦抽空來錄音,今次成事大家都很振奮。