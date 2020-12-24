蔡一鳳親揭提告原因　外傭涉盜竊案排期月底再審

名媛蔡一鳳一連2日為今年9月9日，家中菲傭涉盜竊價值約10萬元、約5卡綠碧璽寶石戒指的案件出庭作供，她約10時許現身東區裁判法院。

對於昨日辯方律師質疑庭上播放的2條CCTV片段不連貫，今日甫開庭，法庭先傳召當日負責處理案件的警員作供，警員指案發後只要求蔡一鳳提供有關案情的CCTV片段，惟蔡一鳳因於雲端下載片段時遇到技術上的問題，要逐分鐘下載，加上工作繁忙，故需時15日處理。之後法庭再傳召蔡一鳳作供，辯方律師問到她可對搜獲失竊戒指的白色紙袋內有其他物品的印象？她直言沒有認真望：「淨係見到隻戒指，因為粒石好大粒，引起我注意。」

午後開庭輪到被告作供，被告繼續不認罪，期間庭上再次播放CCTV片段，法官見被告情緒激動落淚要求休庭5分鐘。最後法官遂安排案件於12月31日同時間再審，而被告則需還押候判。

連續2日出庭作證的蔡一鳳離開法院時受訪，面露疲態表示終於完成作供部分，希望能盡快結案。她謂今次挺身而出告發菲傭偷竊，目的是保障香港僱主權益，深怕有下一個受害僱主，並自爆親身經歷：「之前仲有個家傭偷紅酒，補咗機票錢叫佢走，點知佢好快再返嚟，仲去咗我對面屋做！所以都好擔心再有苦主，有呢份正義感幾好，佢哋唔應該再喺香港做嘢，打官司都嘥納稅人嘅錢。」講到今日是平安夜，她笑說幸好沒有被案件影響心情，晚上會跟全家及家傭開大餐慶祝。

案件編號：ESCC1919/2020