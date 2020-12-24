聖誕節一定開心？呢Pair人當年趕住離婚　佢宣布退出

識得揀，一定係揀聖誕有嘢宣布。

正當大家都苦惱緊今年聖誕可以點樣一大班人過嘅時候，其實近幾年娛樂圈嘅聖誕前後都好精彩，有唔少Artists就選擇報喜，好似Jessica C.、「小飛俠」林燕玲等就揀喺平安夜宣布大肚，不過唔係個個都有開心嘢Share嘅…

2018年平安夜前2日，大陸女星楊冪就同劉愷威發聲明公布已簽字離婚，真係引起全中國哄動！當時未開工並留港陪女「小糯米」過聖誕嘅劉愷威，同楊冪都潛水唔回應，全城就一齊食花生，連老竇劉丹都唔敢講兩人離婚原因。

舊年平安夜呢，前港姐徐子珊就決定賣車賣樓，並宣布退出娛樂圈！重返校園嘅佢修讀心理學碩士及珠寶設計課程，講到明要做自己想做嘅嘢，甘願放棄經營15年嘅演藝事業，依家我哋想見到佢都難喇…

不過唔係全部都係Sad嘢嘅，好似林文龍咁，佢就喺平安夜前1日對外宣布任亞洲電視副總裁，「無綫人」變亞視副總裁，仲大談新上任宏願要製作有質素嘅電視劇。點知上任不足1年，佢就再次宣布自己唔再係亞視CEO，轉為指揮亞視子公司，寧願自己落場搞麻雀節目…

而2014年平安夜當日，台灣女星林依晨就舉行婚禮，嫁畀身家過億嘅圈外男友，低調成婚，仲講到明隨時ready「造人」，不過2人到依家都未有好消息公布，呢個「0負評女神」等到大家好心急。