【必學無敵小食】蔣怡教7歲囡囡品酒！？

育有1子1女的全能媽媽蔣怡（Coco），別以為她平時斯斯文文，原來對住囡囡都有嚴厲的一面，反而對囝囝就相當溫柔，究竟點解呢？獲法國藍帶最高榮譽生的她，今集《行媽咇》會教大家整「Coco Nuts」，想知點整？立即去片！

被問到是自己一個怎樣的媽媽，蔣怡就指湊仔方面挺全能，能夠照顧一對仔女的日常所需之餘，同時又能跟他們玩。提到一對仔女，她表示7歲的囡囡性格是很堅強、很活潑，「因為佢成日好似癲婆咁樣，溫柔啲對佢係冇用嘅」，故此有時對囡囡特別惡，語氣亦會較重，不過之後會互相講句「I love you」來圓場，場面頗溫馨。

蔣怡發覺2歲的囝囝，性格比較溫柔和冷靜，即使囝囝有時很頑皮，但只需要凌厲的眼神，囝囝就會變得聽話。提到與子女難忘的經歷，蔣怡自爆喜歡整Cocktail，平時都會喝一杯放鬆，有一次囡囡主動提出想學整Cocktail，原因是「因為我想整畀你飲，唔想你咁忙」，此話令蔣怡感到相當窩心。蔣怡主張女孩子應學會喝酒，所以有時會讓囡囡淺嘗一口，強調她不用太喜愛，但需要知道這種酒的烈度，才不會不停擺落口。